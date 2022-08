Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2022 – 12:27

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 agosto 2022 – Ieri sera, prima della mezzanotte, in via Montenapoleone, nel centro storico cittadino, una donna messicana di 47 anni è stata derubata da due uomini del suo orologio Audemars Piguet, del valore di circa 20mila euro. I due malviventi, dopo averla strattonata, le hanno strappato l’orologio, fortunatamente senza ferirla. In corso le indagini per risalire ai due autori della rapina.

