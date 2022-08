Usmate Velate. Centro sportivo e Cassinetta, posate nuove panchine

Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2022 – 9:02

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 27 agosto 2022 – Nuove sedute in legno con tavolo adatto a picnic all’interno del Centro sportivo comunale e nuove panchine lungo il percorso dell’area acquedotto alla Cassinetta per rendere ancora più piacevole la fruizione dei due spazi verdi da sempre frequentati da persone di tutte le età.

L’attenzione al territorio prosegue al contempo con il via al quarto giro di taglio erba nei parchi e nei giardini pubblici eseguito mediante diserbo meccanico; il taglio delle siepi sarà invece effettuato in seguito allo sfalcio dell’erba. Il taglio dell’erba interesserà anche il Centro sportivo ed il palazzetto sportivo così da preparare al meglio l’accesso alle strutture in vista della ripartenza della stagione sportiva. A seguire è calendarizzato il diserbo in entrambi i cimiteri di Usmate e di Velate. La prossima settimana è previsto anche il taglio e la rimozione dell’erba all’interno dei cimiteri stessi.

“Un’attenzione particolare riguarderà i plessi scolastici per i quali verrà eseguita una programmazione sulla base delle date di inizio lezioni – afferma il Sindaco Mandelli – Le Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado saranno interessate dagli interventi in modo tale che si presentino in perfetto ordine per accogliere gli alunni nel momento della ripresa della nuova annualità scolastica”.