Reggiani, Calgaro, concerto per Emergency e Comedy Festival: la nuova settimana all’ARENA MILANO EST

Ultimo aggiornamento il 28 Agosto 2022 – 8:40

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 agosto 2022 – Continua a pieno ritmo l’estate sotto le stelle del Martinitt, che per il rientro in città di molti spara una serie di fuochi brillantissimi. Ce n’è davvero per tutti, dalle risate al cinema, passando per la musica. A fare doppietta è un giovane attore talentuoso, che apre la settimana presenziando la proiezione del film di cui è protagonista e chiude agosto live, con la sua fresca stand-up.

Martedì 30 agosto

Comic Show – Francesca Reggiani GATTA MORTA

In tournée dopo la pandemia, del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati costretti la celebre attrice svela con lucida abilità i risvolti comici. Con personaggi e sketch inediti, regala la sua personale ricetta contro il Covid: una dose d’urto di buonumore, che mascherine e disinfettante non sanno dare. Protagoniste dello spettacolo, sono le pari opportunità… che spesso non sono né tanto pari, né molto opportune.

Mercoledì 31 agosto

Stand-up comedy – Davide Calgaro VENTI FRESCHI

Il più giovane stand up comedian italiano, ma anche attore emergente del nostro cinema, ci rivela cosa vuol dire avere vent’anni, andare a vivere da solo e, in quanto giovane, non essere mai preso sul serio. Nel suo secondo racconta in chiave comica e per esperienza diretta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e i guai che ne derivano. Venti Freschi, intesi come gli anni ormai svoltati, è adatto ai suoi coetanei ma anche ai loro genitori, che avranno finalmente la possibilità di entrare nei pensieri della Generazione Z, ovvero i ‘post-millenian’.

Giovedì 1 settembre

Concert – IO NON SONO PACIFISTA, SONO CONTRO LA GUERRA in collaborazione con l’associazione Vivi Rubattino

Blufango, Luisenzaltro e Jack Anselmi for Emergency. Tre artisti, tre punti di vista del mondo, tre tipi di sound diversi, tutti uniti sotto una stessa bandiera, quella della solidarietà. Attraverso le loro note e i loro versi, i tre autori, partendo dalle periferie di Milano e coadiuvati dall’associazione Vivi Rubattino, lanciano un messaggio contro la guerra sostenendo Emergency, cui sarà devoluto l’intero incasso della serata.

Il cinema – COMEDY FESTIVAL – fino al 4 settembre

Lunedì 29 agosto

Una boccata d’aria (luglio 2022) – di Alessio Lauria, con Aldo, Lucia Ocone e Davide Calgaro. La proiezione sarà introdotta dall’attore Davide Calgaro.

Venerdì 2 settembre

La mia ombra è tua (giugno 2022) – di Eugenio Cappuccio, con Marco Giallini e Giuseppe Maggio.

Sabato 3 settembre

Io e Spotty (luglio 2022) – di Cosimo Gomez, con Filippo Scotti e Michela De Rossi.

La proiezione sarà introdotta dal regista Cosimo Gomez.

Domenica 4 settembre

Settembre (maggio 2022) – di Giulia Steigerwalt, con Fabrizio Bentivoglio e Barbara Ronchi.

DA SAPERE

– Inizio spettacoli ore 21. Costi: cinema 7 euro, comedy show 20 euro, concerti 20 euro.

– Acquisto online biglietti (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono.

– Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

– Info: ARENA MILANO EST, tel. 02/36580010, www.arenamilanoest.it