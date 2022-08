Marrapodi (Lega): “Nuovi roghi scoppiati nel campo nomadi di via Vaiano Valle, chiediamo chiarezza”

Ultimo aggiornamento il 29 Agosto 2022 – 15:33

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 agosto 2022 – In relazione agli incendi appiccati dalla mezzanotte alle 11 del mattino di domenica 28 agosto nel campo nomadi di via Vaiano Valle, siamo certi solo di una cosa: nulla succede per caso in un campo Rom.

È presumibile che gli stessi occupanti abusivi abbiano appiccato gli incendi per accelerare le procedure per ottenere sia i soldi, sia le abitazioni già promesse dall’Assessore Granelli.

E’ necessario indagare per capire cosa sia realmente accaduto e bloccare immediatamente l’erogazione dei fondi per le assegnazioni delle case agli eventuali colpevoli.

Così il Consigliere Comunale di Milano della Lega Pietro Marrapodi.