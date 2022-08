 PORTA GENOVA. RIDE THE CHANGE, TORNA CON UNA QUATTRO GIORNI LA FESTA DELL’UNITÀ DI MILANO: ECCO IL PROGRAMMA

Ultimo aggiornamento il 29 Agosto 2022 – 17:39

Milano, 29 agosto 2022 – Quattro giorni di cultura, dibattiti e musica. Torna, dall’uno al quattro settembre, la Festa dell’Unità di Milano. “Ride the change”, il titolo scelto per l’edizione di quest’anno, è un gioco di parole tra il nome della location, il “Ride” in via Valenza 2, a due passi dalla fermata della metropolitana Porta Genova, che ospiterà il palinsesto e la voglia di cambiamento che i democratici e le democratiche, a partire da Milano, portano tutti i giorni nelle strade e nelle piazze.

“La Festa dell’Unità riabbraccia Milano: torna il nostro appuntamento annuale di dibattito e svago reso possibile grazie alle volontarie e ai volontari del Pd. Con i tanti importanti ospiti che parteciperanno, in questa quattro giorni metteremo al centro le nostre proposte, la socialità e la politica attraverso il confronto e l’ascolto – ha detto la segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani -. A meno di un mese dal 25 settembre, proprio da Milano vogliamo dire chiaramente che il destino non è già scritto. Un anno fa ci trovavamo alla vigilia delle amministrative, oggi a quella delle politiche. Lo abbiamo già dimostrato: insieme possiamo fare la differenza e cambiare la vita delle persone. La città a 15 minuti con servizi accessibili, più trasporto pubblico e più verde, una politica per la casa accessibile con sostegni a chi fatica a pagare l’affitto: sono solo alcune delle politiche messe in campo per una città sempre più vivibile e sostenibile, per tutte e tutti. Politiche, valori e idee che porteremo anche nella sfida per l’Italia. La sfida oggi è con la destra di Salvini e Meloni che qui ha abbandonato interi quartieri, lasciato soli i pendolari e distrutto la sanità territoriale”.

Tutto il programma:

Sarà il segretario nazionale Enrico Letta a tagliare il nastro giovedì alle 18.30* insieme alla segretaria metropolitana e responsabile nazionale dei volontari Silvia Roggiani e al segretario regionale Vinicio Peluffo. Alle 21 si parlerà poi di città del futuro con Stefania Bonaldi, Fabio Cambiaghi, Gianluca Galimberti, Giorgio Gori, Marco Granelli, Antonio Misiani, Michela Palestra e Anna Scavuzzo.

Saranno tre gli appuntamenti di venerdì: si partirà alle 18.30* con il sindaco Giuseppe Sala e Carlo Cottarelli in “Milano, Lombardia, la sfida per l’Italia”, alle 19.30 sarà il turno di Brando Benifei, Riham Ibrahim, Cathy La Torre, Matteo Mauri, Gaia Romani e Alessandro Zan in “Avanti sui diritti” e chiuderanno la giornata alle 21 i Giovani Democratici Milano con “Non è un Paese per giovani. Un’altra Italia è possibile”.

Nel fine settimana, si partirà alle 13 di sabato con la formazione delle volontarie e dei volontari in vista del voto del 25 settembre con Silvia Roggiani. L’appuntamento è poi alle 21 con “Lavoro è dignità” con Lamberto Bertolé, Massimo Bonini, Gianni Cuperlo, Serena Gherghi, Aboubakar Soumahoro, Cristina Tajani ed Eleonora Voltolina.

La kermesse si chiuderà domenica con quattro eventi: “Il cambiamento parte dalle città” alle 13 a cui parteciperanno amministratori e amministratrici dem, “Per una sanità per tutte e tutti” alle 16.30 a cui parteciperanno i consiglieri regionali del Partito Democratico, “Prima l’ambiente” alle 18.30 con Luca Bergamaschi, Arianna Censi, Saverio Galardi, Federica Gasbarro, Franco Mirabelli, Lia Quartapelle e Caterina Sarfatti e infine “Europa e geopolitica” alle 21 con Pierfrancesco Majorino, Simona Malpezzi, Andrea Sceresini, Irene Tinagli e Patrizia Toia.

Alla festa, come da tradizione, non mancherà il buon cibo, la musica e la socialità.

Redazione