Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2022 – 18:05

(mi-lorenteggio.com) Bellagio, 30 agosto 2022 – Nel pomeriggio di oggi, lungo la via Provinciale a Civenna, un 19enne è stato investito da un veicolo, mentre era in bici. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese con l’elisoccorso.

Redazione