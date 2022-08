Quartieri cool in cui investire a Milano

Ultimo aggiornamento il 30 Agosto 2022 – 18:36

Milano, 30 agosto 2022 – Milano è una città splendida, ma anche ricca di opportunità di business. Questo discorso riguarda pure il settore immobiliare, considerando che si trovano svariate occasioni. Le case in vendita a Milano ovviamente non sono tutte uguali, ed esistono quartieri che consentono di massimizzare l’investimento. Ecco spiegato perché oggi scopriremo insieme quali sono le zone dove conviene investire comprando una casa, concentrandoci sui quartieri più cool in assoluto.

Brera

Questo quartiere si trova vicino al centro città ed è noto per le sue gallerie d’arte e i suoi ristoranti alla moda. Inoltre, se si cerca una zona vivace e animata Brera è la scelta perfetta, per via dei suoi numerosi bar, club, pub e locali di ogni sorta. Le strade sono sempre piene di gente, sia di giorno che di notte, ed è ovviamente una zona focale per il turismo, oltre che per i giovani alla ricerca di una casa in un quartiere cool ed elegante.

Navigli

Non potremmo non parlare dei Navigli, un quartiere noto in tutto il mondo per i suoi canali e la sua spettacolare vita notturna. Si tratta inoltre di una zona particolarmente apprezzata dagli artisti, quindi una casa in quest’area può accontentare un ampio target di persone, molto diverse fra loro. Questo spiega anche perché online si trovano così tante case in vendita a Milano presso questo quartiere, considerato come uno dei migliori, se non il migliore in assoluto. Ovviamente per comprare un immobile ai Navigli servono cifre considerevoli, ma il ritorno dell’investimento è garantito.

Porta Nuova

Quest’area è in fase di riqualificazione, quindi è un luogo ideale per investire in immobili, spendendo cifre più basse rispetto ad altri quartieri milanesi ma trovando delle case davvero belle (oltre che nuove). Va poi detto che Porta Nuova si trova in una posizione piuttosto centrale, ed è ideale per chi vuole vivere in un ambiente moderno e tecnologicamente avanzato, vista la presenza di numerose aziende e multinazionali.

Isola

Questo quartiere, situato nel Municipio 9, ospita molti giovani professionisti, quindi diventa un’occasione quasi imperdibile per chi desidera comprare una casa ed affittarla. La zona è inoltre servita da numerosi mezzi di trasporto pubblico, il che la rende ancor più comoda per chi non possiede un’auto. I prezzi nell’Isola sono ancora relativamente bassi, quindi è consigliabile investire ora prima che inizino a salire rapidamente. Infine, si tratta anche del quartiere più futuristico di Milano, con edifici e grattacieli a dir poco spettacolari.

Lambrate

Questo quartiere, situato nella zona orientale di Milano, è perfetto per chi cerca una casa da acquistare ad un prezzo ragionevole, senza rinunciare a vivere in una zona vicina al centro. Negli ultimi anni è diventata un’area particolarmente apprezzata da giovani e studenti, vista la presenza di numerose università. Il quartiere è inoltre servito da numerosi bar, pub e discoteche: in sintesi, è la soluzione perfetta per gli studenti fuori sede, e di riflesso rappresenta un’occasione più unica che rara per chi desidera investire nell’acquisto di una casa a Milano da mettere a frutto con gli affitti.