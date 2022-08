4^ Giornata Campionato Serie A: Inter facile sulla Cremonese, Roma affonda il Monza

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2022 – 17:57

di Salvatore Lanno

(mi-lorenteggio.com) Tre posticipi ieri sera. La gara all’Olimpico rafforza lo stato di forma della Roma. I giallorossi affondano il Monza per 3 a 0 con uno strepitoso Dybala. Dopo la sconfitta con la Lazio “riparte” pure l’Inter: supera agevolmente la Cremonese a San Siro con un netto 3 a 1. L’altra compagine milanese non va oltre il pareggio contro un ottimo Sassuolo che spreca il vantaggio con un rigore di Berardi parato dal portiere del Milan. Questa sera, la Juventus e il Napoli dovranno trovare i tre punti con Spezia e Lecce per raggiungere le altre big.