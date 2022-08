Bollate. LABOLLA PIU’ DI UN…LUOGO. La nuova stagione inizia il 9 settembre

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2022 – 14:47

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 31 agosto 2022 – Dopo le vacanze estive, le attività di incontro, socialità e condivisione all’interno del teatro LaBolla, ripartono con una grande festa che si terrà venerdì 9 settembre. Un momento aperto a tutte le famiglie, con uno spazio creativo da vivere insieme e, per concludere, qualcosa di buono da gustare in compagnia. Ecco il programma:

Si comincia alle 17 con “Calma e gesso!”, un laboratorio collettivo di arte e creatività, libero e gratuito, rivolto alle famiglie con bambini e bambine tra i 3 e i 13 anni. La proposta di LaBolla – Più di un Lab con Cooperativa Stripes vedrà tutti coinvolti in un’opera con gessi colorati, nel grande spazio che circonda il Teatro. Per un abbraccio colorato di tutti i bambini e bambine di Bollate al nuovo spazio di comunità che apre le sue porte per la nuova stagione. Verranno presentate anche le nuove attività e i laboratori per i mesi successivi.

La festa continua poi alle 19 con la riapertura del Bistrot, un vero e proprio punto di ritrovo per aperitivi o cene, gestito dalla Cooperativa Sociale Arca di Noè e che vede nello staff di lavoro l’impiego di persone fragili. LaBolla – più di un Bistrot rimarrà aperto, poi, tutti i venerdì e sabato dalle 19 alle 22 e proporrà drink, vini naturali e birre artigianali.

Ricordiamo che al Bistrot, oltre a gustare un aperitivo a base di brisighìn (piccole tapas da ordinare alla carta), si potrà anche cenare. Per prenotazioni e informazioni inviare un messaggio Whatsapp al numero: 345 6613069.

Vi aspettiamo numerosi venerdì 9 settembre, per conoscere tutte le proposte de LaBolla e per scoprire come diventare protagonisti di questo spazio di comunità!