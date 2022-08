Cesano Boscone. Il cartello su una bacheca: “Se porti via ancora le puntine, vado dai Carabinieri”

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2022 – 19:09

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 31 agosto 2022 – Ultimo giorno di agosto e rientro dalle ferie e tanti avvisi da mettere su una bacheca, in vista dell’intenso settembre.

Ma, oggi, un insolito cartello, non firmato, non è chiaro se sia una burla, è apparso sulla bacheca esposta sul sagrato della Chiesa di San Giustino Martire, parrocchia tra Cesano Boscone e Corsico. “Se porti via ancora le puntine, vado dai Carabinieri” il testo del cartello.

V. A.