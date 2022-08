Fondazione Società dei Concerti – Quartetto Goldberg a Villa Arconati

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2022 – 14:51

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 agosto 2022 – Musica con Vista, festival di musica classica all’aria aperta nei luoghi più suggestivi e nascosti d’Italia, fa tappa a Castellazzo di Bollate domenica 4 settembre. Per l’occasione, Villa Arconati ospita alle ore 20 un concerto del Quartetto Goldberg, preceduto alle 19 da un cocktail di benvenuto e dalla visita libera al Giardino monumentale della Villa.

Il Quartetto Goldberg, formato dai violinisti Giacomo Lucato e Jin Zhang, dal violoncellista Martino Simionato e dalla violista Matilde Simionato, prende il nome in omaggio alle celebri Variazioni di Johann Sebastian Bach, brano che lega nel profondo i quattro componenti ed esprime gli ideali cardine del loro far musica: ricercatezza, semplicità e comunicatività. Nato come gruppo di studio durante la seconda ondata della pandemia, in un momento in cui i concerti e le possibilità di crescita come musicisti erano ridotte all’osso, il Quartetto a ottobre del 2021 è ammesso allo Stauffer Center for Strings di Cremona, dove segue regolarmente il corso nella classe del Quartetto di Cremona.

Il concerto è una delle tappe di Musica con Vista 2022, il festival promosso dal Comitato AMUR, di cui Fondazione La Società dei Concerti è socio fondatore, insieme a Le Dimore del Quartetto e all’Associazione Dimore Storiche Italiane, ed è realizzato in collaborazione con Enit – Agenzia Nazionale del Turismo.

Partito l’11 giugno da Roma, fino al 23 settembre Musica con Vista percorre tutta l’Italia, da Trento a Palermo, in un viaggio musicale attraverso 37 concerti diffusi nei giardini, chiostri e cortili di palazzi e dimore storiche, parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale del nostro Paese. Il festival punta sullo sviluppo di un turismo lento, appassionato e curioso che attrae un pubblico eterogeneo alla scoperta di un’Italia nascosta, ed è realizzato grazie al sostegno di Aon e Poste Italiane, con il patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Fondazione Italia Patria della Bellezza, Fondazione Symbola e Associazione Civita. Media partner del festival è gdm – giornaledellamusica.it.

Biglietti in vendita sul sito www.soconcerti.it o su prenotazione al numero 02/66984134, al costo di 15 euro (compresi cocktail e visita libera ai giardini della Villa).

Il concerto è realizzato dalla Fondazione La Società dei Concerti per il Festival Musica con Vista del Comitato Amur in collaborazione con Fondazione Augusto Rancilio.

Domenica 4 settembre ore 19 ingresso alla Villa, ore 20 inizio concerto

Villa Arconati (Castellazzo di Bollate)

Quartetto Goldberg

Giacomo Lucato violino

Jin Zhang violino

Martino Simionato violoncello

Matilde Simionato viola

G. F. Händel da Water Music, Hornpipe (trascrizione per quartetto d’archi)

F. J. Haydn, Quartetto in do maggiore op. 20 n. 2 “Quartetto del sole”

L. van Beethoven, Quartetto in la maggiore op. 18 n. 5