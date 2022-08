Magenta. Il saluto del Sindaco Del Gobbo a un dipendente comunale da domani in pensione

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2022 – 15:17

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 31 agosto 2022 – Il Sindaco Luca Del Gobbo ha voluto salutare oggi, nell’ultimo giorno di servizio prima della meritata pensione, Marco Bizzarri, dipendente del Comune di Magenta per molti anni.

“Grazie per la professionalità e il senso di responsabilità, grazie per gli anni trascorsi nel nostro Comune a servizio dei Cittadini”, ha detto il Sindaco. “Il lavoro di un dipendente pubblico è una vera e propria missione a favore della collettività. Una pubblica Amministrazione non è solo burocrazia e atti, ma è fatta di persone il cui contributo professionale e l’esperienza sono fondamentali per la crescita di una Comunità”. Insieme al Sindaco, per i ringraziamenti in rappresentanza di tutto l’Ente, erano presenti anche il Videsindaco Enzo Tenti, l’Assessore Simone Gelli, il Segretario Generale Diana Naverio e il Dirigente del Settore Tecnico Luca Baccaro.

