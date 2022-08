Milano. Finto tecnico rapina coniugi per 70mila euro in zona Portello, 19enne arrestato in metropolitana dopo scippo

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2022 – 15:14

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 agosto 202 – In via Marco Ulpio Traiano, in zona Portello, un uomo si è finto un tecnico che avrebbe dovuto attuare alcuni controlli in un condominio I coniugi, lei 71 anni lui 74, hanno permesso l’ingresso nella propria abitazione di un uomo di circa 40 anni che la donna aveva visto parlare con l’amministratore di condominio. Una volta entrano nella casa, però, con una scusa l’uomo si è impadronito di due orologi Rolex per un valore di 25mila euro, oltre a gioielli e monili da 20mila euro, fuggendo.

L’altro episodio è avvenuto in metropolitana, nella fermata Duomo, quando quattro persone hanno circondato un egiziano di 45 anni, con moglie e figli e, con la tecnica ormai consolidata di ostruirgli il passaggio per salire a bordo del vagone della metropolitana, gli hanno sfilato dal borsello 3.700 euro. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia metropolitana che hanno arrestato una 19enne rom, denunciato un 16enne e segnalato alla Procura dei Minori, perché non imputabile un ragazzino di 12. La quarta complice è riuscita a darsi alla fuga con la refurtiva.