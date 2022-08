Navigli. Settembre, un mese ricco di feste ed eventi per tutti da Besate a Cusago , a Castano Primo

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2022 – 15:21

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 31 agosto 2022 – Nei Comuni dell’Ovest Milanese il mese di settembre è ricco di feste patronali e in generale di eventi per tutte le fasce di età, con proposte musicali, artistiche, culturali, gastronomiche e sportive.

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli SpA, ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nel mese di settembre nei Comuni di Albairate, Besate, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Castano Primo, Cuggiono, Cusago, Morimondo, Ozzero e Robecco sul Naviglio.

Ad Albairate, sabato 3 settembre 2022 alle ore 20.00, in Corte Salcano, in via Cesare Battisti 2, si terrà il tradizionale evento all’aperto “Risotto in Corte” organizzato dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune. È consigliata la prenotazione. Il menu adulto ha un costo di 15 euro, quello per i minori fino a 12 anni di 7 euro. Sabato 10 settembre alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Municipio, sempre in via Battisti, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della 6ª edizione del “Concorso letterario per giovani scrittori”. Mentre venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre, in piazza Paolo VI, si terrà la “Festa di fine estate”, con street food, animazione per bambini e performance musicali. Inoltre, domenica 18 settembre, in Corte Salcano, ci sarà anche la Festa del Museo Agricolo “Angelo Masperi” che sarà aperto ai visitatori dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

A Besate, dal 2 al 5 settembre 2022, si terrà la manifestazione “Feston de Besà”, nel corso del quale ci saranno anche le “Vetrine in Bianco” a cura dei commercianti e il Centro sportivo di via Negri sarà allestito con gonfiabili e giostrine per bambini. In programma tanti appuntamenti per tutti di carattere gastronomico, musicale e culturale. E, infine, venerdì 9 settembre alle ore 21.00, presso la Biblioteca comunale, in programma un’apertura straordinaria con lo spettacolo teatrale dal titolo: “Incipit d’autore. Bello è Bello…Ma chi lo ha scritto?” della Compagnia dei Gelosi.

A Bernate Ticino, domenica 4 settembre 2022 alle ore 15.00, presso la Sala consiliare del Municipio, ci sarà la premiazione della 2ª edizione del concorso di pittura “Scorci bernatesi”. Venerdì 9 settembre alle ore 21.00 appuntamento con i “Giochi del Cribiet” in Oratorio. Sabato 10 settembre alle ore 21.00, invece, si svolgerà la processione sul Naviglio Grande con la statua di Maria Bambina, cui seguirà uno spettacolo pirotecnico “silenzioso” (nel rispetto degli amici a quattro zampe). Domenica 11 settembre si terranno: alle ore 9.30 “La via degli artisti – Camminata” di via Vittorio Emanuele; alle ore 11.00 la santa messa solenne, per celebrare gli anniversari di ordinazione sacerdotale di padre Mario Colombo, don Claudio Mainini e padre Gianfranco Frambi. In questa occasione verranno anche ricordati gli anniversari di ordinazione sacerdotale di don Angelo Ripamonti e di consacrazione religiosa di suor Beniamina Zarinelli, suor Adriana Agosti e suor Maria Chiara Zarinelli; alle ore 16.30 la XXXVII Regata Storica sul Naviglio Grande;alle ore 18.00, pressoil Chiostro della Canonica, il Concerto “L’Elisir D’Amore”. Sempre nel chiostro nei giorni 10, 11 e 12 settembre, si potranno scoprire i piatti tradizionali della cucina italiana grazie alla manifestazione “Wine Fest” – 20 Regioni d’Italia da degustare”, organizzata da Terremare con il patrocinio del Comune. Negli stessi giorni, nelle Sale nobili della Canonica, saranno visitabili: la mostra sul restauro del coro ligneo, la mostra fotografica “Le stagioni di Bernate” e la mostra su Santa Gianna Beretta Molla nel centenario della nascita che sarà allestita anche per la Festa di Casate che prevede, sabato 17 settembre alle ore 20.45, l’arrivo della fiaccolata dalla Madonna della Neve, la celebrazione della santa messa e a seguire uno spettacolo pirotecnico “silenzioso”. Domenica 18 settembre, sempre a Casate, si proseguirà con diversi eventi, tra questi: alle 9.30 “La Via degli artisti” e alle 15.30 il “Trofeo del Giuet”. Infine, sabato 24 settembre si terrà la “Festa dello Sport”.

A Boffalora sopra Ticino, dal 10 al 18 settembre 2022, si svolgerà la tradizionale “Festa de la Sücia”, con un programma ricco di eventi di arte, musica, esposizioni, cibo e tanto divertimento.

A Castano Primo, venerdì 2 settembre 2022 alle ore 21.00, in viale delle Rimembranze, si potrà seguire lo spettacolo “Spettri, inno alla vita”, brani tratti dall’Antologia di Spoon River. Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre, nella tensostruttura di via Mantegna, si terrà il “Flaz Days Bikers Beer 2022”, con musica dal vivo e servizio bar e ristorante. Tutto il ricavato sarà devoluto all’AIM, Associazione italiana sclerosi multipla. Sabato 17 settembre, in piazza Ardizzone, si svolgerà la “Festa dello Sport”. In corso San Rocco ogni sera di venerdì (2, 9, 16, 23 e 30 settembre) si svolgeranno per grandi e piccini eventi a tema: dallo sport alla storia; dal western ad Halloween. Domenica 18 settembre si potrà partecipare alla “Caccia al tesoro” organizzata dalla Pro Loco di Castano Primo.

A Cuggiono, venerdì 9 settembre 2022 alle ore 21.00, nelleSale al piano terra di Villa Annoni, in piazza XXV Aprile si potrà seguire ‘‘Contrasti’’, un concerto di chitarra classica con il duo BonFanti. Sabato 10 e domenica 11 settembre, sempre in Villa, si terrà la “Sagra del Baragioeu”. Mentre sabato 17 e domenica 18 settembre, nel complesso di Villa Annoni, nell’ambito del circuito culturale “Ville Aperte”, si terranno delle visite guidate e domenica 25 settembre una visita guidata nel Parco di Ticino a Castelletto di Cuggiono. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie: www.villeaperte.info.

A Cusago, sabato 10 settembre alle ore 15.00e domenica 11 settembre 2022 alle ore 10.00, si potrà partecipare gratuitamente con prenotazione obbligatoria all’evento “Bike tour nelle terre dei Visconti – Cusago Trezzano sul Naviglio”, con partenza da Monzoro, in via Milano. Il bike tour durerà circa tre ore. Saranno fornite sul posto le biciclette ma non i caschi.

A Morimondo, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022, si rinnoverà l’appuntamento con la “Festa patronale di Fallavecchia” e si terrà l’evento “Arte, baracche, musiche e lanterne” organizzato da teatro Pane e Mate. Domenica 18 settembre, invece, si svolgerà la “Festa del Forno antico” per iniziativa della Pro Loco. Mentre sabato 24 e domenica 25 settembre si terrà la “Festa Patronale di Morimondo”.

A Ozzero,da sabato 3 a lunedì 5 settembre 2022, si svolgerà la “Festa della Madonna della Cintura” con tanti eventi per tutti: musicali, gastronomici, sportivi, culturali e artistici. Si terranno anche pesche di beneficienza all’Oratorio e ci sarà il Luna Park per i piccoli.

A Robecco sul Naviglio, venerdì 2 settembre 2022 si consegneranno gli “Oscar Sportivi Robecchesi”, una manifestazione che coinvolge associazioni e atleti. Mentre sabato 3 settembre dalle ore 19.00 si svolgerà l’edizione 2022 della “Notte Bianca”, dedicata al mondo dei fumetti e con tante proposte gastronomiche e musicale. Mentre lunedì 5 settembre, con ritrovo alle ore 18.00 in via San Giovanni, si terrà la “Strapasciata del Naviglio”, gara podistica non competitiva. Sabato 10 settembre dalle ore 16.00, nel parco di Villa Terzaghi, tornerà la caccia al tesoro, l’evento tanto amato dai bambini e organizzato dalla Pro Loco. È un’occasione per stare insieme e mettersi in gioco. Quest’anno il tema della ricerca sarà l’acqua in tutte le sue forme. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a info@prolocorobecco.org.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Navigli SpA, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.