Al via la seconda edizione della Night Run a CityLife Shopping District

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2022 – 17:51

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 settembre 2022 – Giovedì 8 settembre CityLife Shopping District si accenderà per ospitare un appuntamento all’insegna dello sport ma anche del divertimento e dedicato a partecipanti di tutte le età. Non sarà necessario essere degli atleti o super allenati per prendere parte all’evento, basterà aver voglia di riscoprire il piacere di stare insieme e divertirsi. Un’occasione davvero unica per coinvolgere, stimolare e aggregare anche la sempre più numerosa e straordinaria community dei CityLifers, che ha scelto CityLife Shopping District per trascorrere il proprio tempo libero.

Il percorso inizierà e terminerà nella zona del Villaggio Gara, aperto dalle ore 14 in Piazza Tre Torri, Piano 1, e attraverserà tutto il parco di CityLife, Piazza Tre Torri, Asse Ferrieri e il piano 0 del Mall dello Shopping District.

La partenza della Night Run è prevista per le 21.30 e i partecipanti, dopo il riscaldamento muscolare, potranno avventurarsi alla scoperta di angoli nascosti sotto il cielo stellato di Milano