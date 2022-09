BAREGGIO – A OTTOBRE TORNANO LE VISITE SENOLOGICHE GRATUITE

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2022 – 12:07

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 1 settembre 2022 – L’11 ottobre tornano le visite senologiche gratuite in collaborazione con Salute Donna. Nei giorni scorsi la Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha concesso il patrocinio all’iniziativa, che si terrà ancora negli ambulatori comunali di via San Sebastiano. “Abbiamo voluto fortemente questo nuovo appuntamento a ottobre, in occasione del mese della prevenzione – ha dichiarato il sindaco Colombo -. A giugno avevamo già promosso l’iniziativa e le richieste erano state moltissime, tanto che non era stato possibile soddisfarle tutte. Pertanto ci siamo attivati fin da subito con l’associazione Salute Donna al fine di organizzare un’altra giornata proprio per consentire l’accesso a chi non è riuscito a prenotarsi al primo appuntamento. Nei prossimi giorni si apriranno le iscrizioni”.

