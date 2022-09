Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2022 – 8:37

.

I treni della M2 sono sostituiti da bus tra Cernusco e Gessate.

Qui sotto trovate le fermate dei bus:

Cernusco S/N: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz – mappa

Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz – mappa Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione) – mappa

fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione) – mappa Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita) – mappa

Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita) – mappa Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea – mappa

Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea – mappa Gorgonzola: piazza Europa – mappa

piazza Europa – mappa Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita) – mappa

via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita) – mappa Gessate: davanti al piazzale della stazione – mappa

Per Bussero usate le fermate Cassina de’ Pecchi e Villa Pompea. Per la conformazione della viabilità e la difficoltà dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Bussero.

Ieri sera, la gru della ditta esterna impegnata nel cantiere alla stazione di Bussero ha danneggiato la linea, con una gru, costringendo a interrompere la circolazione.