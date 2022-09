Il successo delle slot machine ispirate a serie TV e film di successo

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2022 – 17:45

Milano, 1 settembre 2022 – Se le varie piattaforme di streaming come Netfilx e Sky stanno cavalcando l’onda del successo per via del settore cinematografico che sta investendo molto su questo settore, di riflesso anche l’intrattenimento ne potrà beneficiare di questa popolarità. Infatti il mondo dei casinò online e soprattutto delle slot machine si sta adeguando alle preferenze del pubblico sempre più interessato a giochi che prendono ispirazione da serie TV oppure celebri film. Ed anche in questo caso è stato semplice intuire il successo che ha portato a questi giochi diventare subito popolari.

Ecco la nostra classifica di giochi online che stanno spopolando in rete grazie all’aiuto del cinema oppure delle serie televisive sia del piccolo schermo che sulle varie piattaforme online.

Aviator: celebre pellicola che ha consacrato il successo della star Leonardo Di Caprio nel 2004 con l’omonimo film diretto dal pluripremiato regista Martin Scorsese. Ultimamente anche l’ultima uscita di Top Gun: Maverick però ha delle attinenze con il gioco simulator Aviator ideato dalla software house Spribe.

In pochi mesi dalla sua uscita i giocatori italiani si sono fiondati a provarlo sia nella versione gratuita che quella con denaro vero. Il gioco dell’aereo che vola e incassa denaro però sta al giocatore avere i riflessi giusti ed incassare prima che il velivolo si disintegri. Semplice da giocare con partite veloci piace appunto per questi due motivi insieme a delle vincite di tutto rispetto.

Spaceman: oltre a questa azienda si sono mosse anche altri produttori di giochi slot come Pragmatic Play che propone al pubblico un’alternativa grafica diversa. In questo caso al posto dell’aereo abbiamo appunto il gioco dell’astronauta Spaceman che spicca il volo mentre il valore del moltiplicatore aumenta. L’obiettivo del giocatore rimane lo stesso perché per vincere bisogna fare in modo di fare cash out prima che l’astronauta arriva sul prossimo pianete. Anche questo caso le probabilità di vincita sono buone e questo ne facilità la popolarità del gioco stesso.

Vikings: anche la famosa serie TV dei Vichinghi ha la sua omonima slot dove tutti i protagonisti diventano dei simboli da trovare per ottenere delle combinazioni vincenti. Da Floki a Björn Ragnarsson fino al guerriero Ragnarr Loðbrók, questo titolo firmato Netent offre degli effetti speciali ben curati nei minimi particolari per catturare l’attenzione dell’utente.

Gladiator: altro film colossal che non poteva mancare in questa speciale classifica vede tra i simboli anche l’attore australiano protagonista Russel Crewe. Playtech ha ricreato un gioco avvincente che riprende in maniera fedele la storia dell’omonimo film. Girare i rulli ci permette di vivere in maniera chiara ogni attimo di questo successo cinematografico sia per la grafica che per la riproduzione audio.

Peaky Blinders: un omaggio alla serie tv che vede protagonista la famiglia Shelby arriva ancora una volta dal provider Pragmatic Play che ha voluto omaggiare una delle serie Netflix più guardate di sempre. Anche in questo il mondo del gambling di Birmingham viene riprodotto alla perfezione insieme ad una serie di funzioni che permettono di incassare ottime vincite.

L. M.