SANITA’, ANCHE A CREMONA PROGETTO PRESA IN CARICO PAZIENTE ONCOLOGICO

Ultimo aggiornamento il 1 Settembre 2022 – 18:52

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 01 settembre 2022 – Nel pomeriggio la vicepresidente ha

presentato anche all’Ospedale di Cremona il progetto di presa in

carico totale promosso dalla Regione e rivolto ai pazienti

oncologici chirurgici. L’ASST di Cremona e’ infatti fra le

Aziende Socio-Sanitarie Territoriali lombarde che aderiscono

all’iniziativa. Ogni anno gli Ospedali di Cremona e Oglio Po

accolgono circa 2.000 pazienti oncologici per la prima visita.

Il percorso di presa in carico totale accompagna il paziente per

tutto il tempo del follow-up, come fosse un grande abbraccio

multi-specialistico, teso alla cura della malattia e della

persona. Scopo del progetto e’ la migliore gestione dei tempi di

attesa per garantire ai pazienti l’esecuzione delle

prestazioni necessarie nel rispetto delle tempistiche stabilite

dai piani di cura individuali. Entro cinque anni questo percorso

interessera’ piu’ di 10.000 pazienti.

I NUMERI – L’ASST Cremona ha ultimato l’attivazione della ‘presa

in carico totale’ su patologie oncologiche di neurochirurgia

(encefalo e colonna, 665 pazienti presi in carico entro cinque

anni), chirurgia generale (intestino, 845 pazienti), senologia

(mammella, 800 pazienti), urologia (prostata + vescica + rene,

990 pazienti), ginecologia (ovaio, endometrio, vulva, portio,

cervice uterina, 255 pazienti), otorinolaringoiatria (testa,

collo,395 pazienti). Cremona entro cinque anni prevede la ‘presa

in carico totale’ su oltre 3.900 pazienti, con circa 10.000

visite e 24.000 approfondimenti diagnostici (tac, risonanze

magnetiche, colonscopie, etc.).

DI COSA SI TRATTA – Dopo il periodo di degenza, con la lettera

dimissione, il paziente riceve gli appuntamenti per i primi

controlli da effettuare nel post-operatorio e l’indicazione

delle prestazioni diagnostiche da eseguire nel primo anno di

follow-up.

REPARTI COINVOLTI E LA COLLABORAZIONE FRA SPECIALISTI – La

modalita’ di presa in carico totale e’ gia’ stata applicata in via

sperimentale dai reparti di Neurochirurgia, Chirurgia Generale e

Senologia di Cremona. Entro novembre interessera’ la Chirurgia

Generale di Oglio Po, l’Urologia, la Ginecologia e

l’Otorinolaringoiatria di Cremona. Nel tempo il progetto di

presa in carico totale verra’ esteso a tutte le unita’ operative.

ALL’OSPEDALE DI CREMONA UNA COLONNA LAPAROSCOPICA PER CHIRURGIA

Grazie ad ‘Uniti per la provincia di Cremona’, l’e’quipe di

Chirurgia dell’Ospedale di Cremona puo’ contare su

una nuova colonna chirurgica laparoscopica funzionale allo

svolgimento di interventi mirati e non invasivi. La donazione e’

stata presentata nel pomeriggio dalla vicepresidente e assessore

al Welfare di Regione Lombardia. La colonna per la chirurgia

laparoscopica, gia’ in uso a pieno regime nel blocco operatorio

di Cremona, consentira’ di effettuare una media di 300 interventi

all’anno ed e’ a disposizione delle e’quipe specialistiche di

chirurgia, urologia e ginecologia. Il Direttore Generale

dell’ASST di Cremona ha espresso “un ringraziamento sincero a

Uniti per la Provincia di Cremona per questo dono cosi’

importante che consente di migliorare le performance chirurgiche

a vantaggio di operatori e pazienti.

VICEPRESIDENTE: GIORNATA INTENSA – “Una giornata intensa in

provincia di Cremona – ha concluso la vicepresidente e assessore

al Welfare di Regione Lombardia -. La presentazione del progetto

dedicato alla presa in carico del paziente oncologico e la nuova

colonna chirurgica laparoscopica sono due tasselli importanti

all’interno di una struttura, come l’ospedale di Cremona, che

continua ad offrire prestazioni di qualita’”.