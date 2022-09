Basiglio – Tornano i servizi di “Infermiere in Comune”

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2022 – 16:30

Basiglio (2 settembre 2022) – Da lunedì 5 settembre, ritornano i servizi di eccellenza di “Infermiere in

Comune”. La ripresa delle prestazioni infermieristiche gratuite negli ambulatori di piazza monsignor

Rossi (centro storico) e di piazza L. da Vinci 1 (nella casa comunale) è stata fortemente voluta dal

sindaco Lidia Reale.

“Dopo la necessaria tempistica per definire le procedure del servizio, siamo di nuovo in grado di

garantire ai nostri cittadini – spiega il sindaco Reale – un servizio da loro molto gradito. Con ‘Infermiere

in Comune’ l’amministrazione vuole rispondere alle fragilità che la pandemia ha reso più evidenti –

conclude Lidia Reale – attraverso un supporto non solo di tipo sociale ma anche sanitario, direttamente

sul territorio”.

Varie le prestazioni cui poter accedere negli ambulatori: rilevazione della pressione arteriosa, della

frequenza cardiaca e respiratoria, determinazione della glicemia, iniezioni, medicazioni, assistenza

nelle cure post operatorie e nella gestione del catetere vescicale, assistenza per l’alimentazione

artificiale, prevenzione delle complicanze e da allettamento, educazione all’uso dei dispositivi e presidi

medici, educazione alla corretta applicazione delle indicazioni terapeutiche e farmacologiche,

educazione e cura della puerpera e del neonato.

Il servizio ambulatoriale di “Infermiere in Comune” viene svolto in piazza Mons. Rossi il mercoledì dalle

ore 16 alle17 e in piazza Da Vinci 1 il lunedì e il martedì dalle ore 16 alle 17 e il giovedì e il venerdì dalle

9 alle 10.

Sono inoltre previsti prelievi al domicilio (il giovedì dalle ore 7 alle 8) e visite domiciliari (il lunedì,

martedì e mercoledì dalle ore 17 alle 18 e il giovedì e venerdì dalle 8 alle 9).

Per prenotare gli appuntamenti di “Infermiere in Comune”: cell. 3397865539, dalle ore 15 alle 16 dal

lunedì al venerdì.

Con settembre riprenderanno anche gli appuntamenti del “Sabato della salute”, con l’obiettivo di

prevenire le più diffuse patologie.