COVID. I DATI DI VENERDÌ 02 SETTEMBRE IN LOMBARDIA. EFFETTUATI 21.266 TAMPONI, I POSITIVI SONO 2.757 (12,9%)

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2022 – 17:14

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 20222 – Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-11). A fronte di 21.266 tamponi effettuati, sono 2.757 i nuovi positivi (12,9%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 21.266, totale complessivo: 40.840.194

– i nuovi casi positivi: 2.757

– in terapia intensiva: 15 (-7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 594 (-11)

– i decessi, totale complessivo: 42.267 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 760 di cui 320 a Milano città;

Bergamo: 288;

Brescia: 427;

Como: 168;

Cremona: 116;

Lecco: 104;

Lodi: 57;

Mantova: 133;

Monza e Brianza: 200;

Pavia: 160;

Sondrio: 44;

Varese: 230.