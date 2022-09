Navigando per Lecco: al via il nuovo servizio “Navi-Bus” Lecco – Bellagio

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2022 – 14:43

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 2 settembre 2022 – Nasce il servizio Navigando per Lecco, che collegherà Lecco a Bellagio: si potrà effettuare il viaggio di andata in bus e il ritorno in battello (o viceversa), acquistando un unico biglietto a tariffa scontata.

Il titolo di viaggio avrà il prezzo al pubblico di 10 euro per adulti e di 7,60 euro per bambini (4-11 anni). Grazie all’accordo tra Linee Lecco e Navigazione Lago di Como l’operatività del servizio e la vendita dei biglietti nei punti vendita di Linee Lecco inizieranno il primo fine settimana di settembre.

“Questa nuova offerta di servizi di trasporto pubblico – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – si somma a quelli già esistenti sul primo bacino del lago grazie alla collaborazione fra Trenord e Navigazione Lago di Como. Il tavolo tecnico dello scorso 9 agosto, coordinato dalla Provincia di Lecco, ha individuato a breve termine l’avvio di altre proposte di servizi sperimentali per rispondere alle nuove esigenze emerse. Lavorare in sinergia, cogliere i cambiamenti dei flussi turistici e ascoltare i bisogni del territorio sono alla base delle nostre decisioni per produrre risultati concreti e moderni”.

“Prosegue il proficuo lavoro di collaborazione fra Provincia di Lecco, Agenzia Tpl, Navigazione Lago di Como e Linee Lecco, che si occupano del trasporto pubblico su lago e su gomma – sottolinea il Consigliere provinciale delegato ai Rapporti con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese Stefano Simonetti – Questa iniziativa, che riguarda un tratto di costa tra i più suggestivi del nostro lago, è un’azione promozionale importantissima per il trasporto modale di passeggeri grazie alla sua innovatività e al prezzo scontato: una tappa fondamentale per un servizio di mobilità integrato, efficace e teso a valorizzare e riscoprire il ramo lecchese del Lario, a beneficio di cittadini e turisti”.

“Il risultato raggiunto arricchisce ulteriormente l’offerta dei servizi a favore dei turisti che potranno così scoprire e apprezzare il territorio lariano da diversi punti di vista – aggiunge il Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Como Nicola Oteri – Raccogliere tutte le richieste pervenute al tavolo tecnico, coordinato dalla Provincia di Lecco, ha portato allo sviluppo di soluzioni di mobilità integrata, alternativa valida e necessaria per far fronte ai volumi di traffico passeggeri in crescita”.

“Per Linee Lecco è importante offrire al cliente un servizio sempre più ampio e diversificato – conclude il Direttore della società Linee Lecco SpA Salvatore Cappello – Con questa nuova offerta vogliamo che la tratta Lecco-Bellagio, utilizzata nel periodo estivo in prevalenza da turisti, sia un’occasione in più per far scoprire le bellezze in entrambi i rami del lago di Como”.