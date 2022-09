Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2022 – 15:58

Trezzano sul Naviglio, 2 settembre 2022 – Riprende a pieno ritmo, dopo il periodo estivo, il Servizio Urbano di Trezzano sul Naviglio, gestito da STAV, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.50 alle ore 14.30 e il sabato dalle ore 8 alle ore 12.50.

Di pomeriggio è attivo il Servizio a Chiamata, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle ore 18, di sabato dalle 14 alle 17. Il servizio si prenota chiamando il numero 0381 23725 (le corse del sabato devono essere prenotate entro le ore 17 del venerdì).

Di mattina, il servizio è dedicato anche agli studenti: gli abbonamenti annuali – sia per studenti che per adulti – potranno essere acquistati presso la rivendita Bar Desireè in via Curiel 15. Occorre presentare il documento d’identità e il modulo di autocertificazione compilato e firmato da scaricare dal sito internet comunale.

Il costo non varia rispetto allo scorso anno: 10 euro per gli studenti e di 120 euro per gli adulti, mentre il titolo singolo costa 75 centesimi e può essere acquistato direttamente sull’autobus.