Ville aperte in Brianza: dal 17 settembre al 2 ottobre l’edizione autunnale del ventennale

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2022 – 14:47

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 2 settembre 2022 – Dopo l’edizione straordinaria primaverile che ha riscosso un grande successo di pubblico, Ville aperte in Brianza, promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, ritorna dal 17 settembre al 2 ottobre con tre weekend di aperture straordinarie e tanti appuntamenti per festeggiare la manifestazione che quest’anno celebra il ventennale (2002-2022) e che coinvolge 180 beni, 83 comuni e 5 province della Lombardia.

La Provincia di Lecco supporta da dieci anni la Provincia di Monza e Brianza nel coordinamento dei numerosi soggetti pubblici e privati del territorio della Brianza lecchese aderenti all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’intero territorio provinciale.

“In questi vent’anni – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo, Villa Monastero Fiorenza Albani – l’iniziativa è cresciuta fino a diventare un riferimento prezioso per tutti coloro che amano viaggiare per visitare le innumerevoli bellezze storico artistiche della Brianza, il cui patrimonio è accessibile all’interno di un unico circuito di promozione. Un grazie sincero a tutti i soggetti aderenti che con il loro costante impegno consentiranno ancora una volta di riscoprire e apprezzare il valore e la bellezza del nostro territorio e, in particolare, alla Provincia di Monza e Brianza che, grazie a un efficace lavoro di squadra e di rete, ci ha permesso di condividere una iniziativa di forte impatto culturale e di valorizzazione del patrimonio culturale locale”.

Nel lecchese hanno confermato la partecipazione 24 comuni, 42 beni tra ville, parchi, giardini e chiese, di cui 10 new entry. Tra i beni aperti anche molte sedi museali appartenenti al Sistema Museale della provincia di Lecco, quali Villa Monastero a Varenna (che sabato 24 settembre sarà aperta eccezionalmente fino alle 22.00), l’Orrido e la Ca’ del Diavol a Bellano, il Civico Museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana, il Museo Archeologico del Barro e il Museo Etnografico dell’Alta Brianza a Galbiate, il Museo della Seta Abegg a Garlate, il Museo del Beato Serafino Morazzone con la Chiesa di San Giovanni Battista nella frazione di Chiuso a Lecco, Villa Confalonieri e Fondazione Mozzanica a Merate e l’Orto Botanico a Valmadrera.

Inoltre, è prevista l’attivazione di 8 itinerari, di cui 3 inediti, tra cui il Percorso pariniano con spettacolo itinerante a Bosisio Parini, il buon Curato di Chiuso e l’Innominato a Lecco (frazione di Chiuso) e Dalla Torre al Lago a Merate, che consentono di integrare i beni visitabili in una rete unitaria di percorsi culturali.

Le novità più importanti sono rappresentate dall’adesione di Villa Moriggia Castelfranchi a Calco, il complesso di San Calocero a Civate, Palazzo Boselli a Garbagnate Monastero, Villa Vercelli Cereda a La Valletta Brianza, Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi a Merate, il battistero di San Giovanni Battista, la chiesa di Sant’Agata e la chiesa di San Lorenzo a Oggiono e l’Aia di Verderio.

Ulteriori informazioni e prenotazioni obbligatorie sul sito www.villeaperte.info.