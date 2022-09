Cesano. Due feriti in un incidente lungo la Nuova Vigevanese; 23enne bici investito in via Isonzo

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2022 – 20:59

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 3 settembre 2022 – Ieri sera, intorno alle ore 20.00, all’incrocio tra la via Benedetto Croce con la Nuova Vigevanese, al Q.re Tessera, è avvenuto un incidente tra due veicoli, che si sono violentemente scontrati in mezzo alla carreggiata.

Sul posto è giunta un’automedica insieme a due ambulanze, una della Croce Verde Trezzano e una della Corsico Soccorso, che hanno soccorso una coppia, un uomo di 53 anni e una donna di 50 anni, che sono stati trasportati in codice giallo, uno all’ospedale Humanitas di Rozzano e uno all’ospedale San Carlo. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenute anche le forze dell’ordine, che per permettere le operazioni di soccorso, hanno temporaneamente deviato il traffico e fatto i rilievi, per accertare le responsabilità.

Stamane, un altro incidente è avvenuto in via Isonzo, all’altezza di piazza Falcone. Un ragazzo di 23 anni è stato investito da un veicolo, cadendo a terra, ed è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Baggio, che lo ha trasportato in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano, mentre, la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi.

V. A.