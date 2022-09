Gazebo di Fdi vandalizzato questa mattina al mercato di Viale Papiniano

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2022 – 21:26

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2022 – Un gazebo di Fdi è stato vandalizzato questa mattina a Milano (all’angolo fra viale Papiniano, dove sabato si svolge il mercato, e via Ghisleri) da otto persone mascherate mentre due consiglieri del municipio 1, Federico Sagramuso e il figlio di Ignazio La Russa stavano facendo propaganda elettorale

Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia: “L’assalto al gazebo di FdI in viale Papiniano è un atto che il Movimento 5 Stelle condanna senza esitazione. Pur non condividendo nulla della propaganda di Fratelli d’Italia crediamo fermamente che le cattive idee vadano combattute con le parole e non con gesti violenti. Per questo esprimiamo la nostra solidarietà al gruppo lombardo di FdI”, conclude il pentastellato Nicola Di Marco.

“Quanto accaduto al mercato di viale Papiniano è intollerabile. In democrazia non c’è spazio per violenza e odio. Esprimo a nome di tutto il Partito Democratico milanese la nostra solidarietà a Fratelli d’Italia e alle volontarie e ai volontari presenti al gazebo che prima dell’aggressione stavano volantinando”. Così la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani.

