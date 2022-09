IL MILAN VINCE IL DERBY 3-2: INTER KO

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2022 – 21:11

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 settembre 2022 – A San Siro il Milan vince per 3-2 grazie alla doppietta di Leao e al gol di Giroud. Non riesce la rimonta ai nerazzurri, passati in vantaggio nel primo tempo con Brozovic e poi sotto per 3-1.

MILAN – INTER 3-2 | TABELLINO

Marcatori: 21′ Brozovic (I), 28′ Leao (M), 54′ Giroud (M), 60′ Leao (M), 67′ Dzeko (I)

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria (24 Kjaer 84′), 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali (32 Pobega 84′), 4 Bennacer; 30 Messias (, 56 Saelemaekers 73′), 90 De Ketelaere (10 Diaz 63′), 17 Leao; 9 Giroud (27 Origi 73′).

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 7 Adli, 14 Bakayoko, 21 Dest, 28 Thiaw, 40 Vranckx, 46 Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij (33 D’Ambrosio 84′), 95 Bastoni (32 Dimarco 63′); 2 Dumfries, 23 Barella (22 Mkhitaryan 63′), 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian (8 Gosens 84′); 10 Lautaro, 11 Correa (9 Dzeko 63′).

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 45 Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: Dumfries (I), Hernandez (M), Giroud (M), De Ketelaere (M), Tonali (M), Leao (M)

Recupero: 1′ – 6′.

Note: ammonito Simone Inzaghi (I)

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Meli, Peretti.

Quarto Ufficiale: Marcenaro.

VAR: Di Paolo.

Assistente VAR: Paganessi.