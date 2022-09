TRIENNALE ESTATE – appuntamenti dal 4 all’11 settembre

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2022 – 21:05

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE ESTATE

4 – 11 settembre

4 settembre

11.00 e 17.00

Visita guidata | Detour – Padiglione dei Paesi Bassi

In collaborazione con Het Nieuwe Instituut

Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria: triennale.org

I Detour, che coinvolgono in ogni appuntamento i creativi milanesi, sono una esplorazione del padiglione dei Paesi Bassi, che partecipa alla 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, per scoprirne le particolarità. La visita si estende anche agli altri padiglioni dell’Esposizione Internazionale e, al termine del percorso, propone una serie di laboratori sempre differenti.

17.00

Laboratorio per bambini | Segui il volo di Apepè

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: triennale.org

Indicato per bambini dai 6 agli 11 anni

Durata: 90’

Prenotazioni: visiteguidate@triennale.org

Apepè, l’ape canterina metropolitana, racconterà ai più piccoli l’incredibile ecosistema delle api per sensibilizzarli sulla loro importanza nel rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. Un laboratorio in cui i bambini, grazie all’aiuto di un esperto apicoltore e in totale sicurezza dietro a un vetro, potranno avvicinarsi a una famiglia di api nella Honey Factory, una speciale struttura realizzata dal designer Francesco Faccin nel Parco Sempione.

7 settembre

18.30

Velocità di fuga. Sei parole per il contemporaneo

Triennale Milano presenta il libro Velocità di fuga. Sei parole per il contemporaneo di Leonardo Caffo, edito da Einaudi.

Ne discute con l’autore Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e Public Program di Triennale. Decifrare il contemporaneo è una delle imprese più difficili. Ecco sei parole per comprenderlo davvero: Attesa, Semplicità, Ecologia, Isolamento, Anticipazione, Offlife. A partire da queste sei parole Leonardo Caffo descrive e spiega la contemporaneità. Sei capitoli scritti all’insegna della chiarezza e del concetto di velocità di fuga.

9 settembre

Dalle 9.30

Il Tempo delle Donne

Organizzato da Corriere della Sera e La27esimaOra

In collaborazione con Human Foundation, Università degli Studi di Milano e Valore D.

Eventi online e in presenza in Triennale. Per maggiori informazioni: triennale.org

Il Tempo delle Donne propone un palinsesto ricco di appuntamenti. La parola chiave di questa 9ª edizione è IMPATTO, declinata e indagata attraverso i temi di ambiente, lavoro, politica, equità e identità. Inchieste, conversazioni, performance, yoga, workshop, masterclass e incontri con ospiti italiani e internazionali del panorama culturale, artistico, scientifico e letterario, volti alla condivisione di idee e alla creazione di un racconto sull’impatto che i cambiamenti di questi ultimi anni hanno avuto sul futuro delle nuove generazioni.

10 settembre

Dalle 9.30

Il Tempo delle Donne

Organizzato da Corriere della Sera e La27esimaOra

In collaborazione con Human Foundation, Università degli Studi di Milano e Valore D.

Eventi online e in presenza in Triennale. Per maggiori informazioni: triennale.org

19.00

Memorie future | Love Bar – Alex Cecchetti

Presso Padiglione Chiaravalle

L’evento fa parte del progetto Memorie future, promosso da Triennale Milano Teatro, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Terzo Paesaggio e ABCittà nell’ambito del bando Milano è viva nei quartieri

Il Love Bar esiste dal 2012 come una collezione di “storie che possono essere bevute”. Si presenta come un’apparizione, un miraggio selvaggio temporaneo, uno spazio sublunare. Lo scambio di storie e drink – a base di erbe e piante locali raccolte dall’artista – avvengono al bancone del bar, che diventa un palco proto-teatrale sul quale il ruolo dello spettatore si confonde con quello del performer. Tra dimensione agreste e allure rinascimentale, Alex Cecchetti prepara un luogo in cui il bere e il parlare avvengono nello stesso momento. Per ogni storia d’amore raccontata, si riceve in cambio un cocktail, un elisir, una pozione, o un’altra storia d’amore.

11 settembre

Dalle 9.30

Il Tempo delle Donne

Organizzato da Corriere della Sera e La27esimaOra

In collaborazione con Human Foundation, Università degli Studi di Milano e Valore D.

Eventi online e in presenza in Triennale. Per maggiori informazioni: triennale.org

19.00

Memorie future | Love Bar – Alex Cecchetti

Presso BiG Borgo intergenerazionale Greco

L’evento fa parte del progetto Memorie future, promosso da Triennale Milano Teatro, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Terzo Paesaggio e ABCittà nell’ambito del bando Milano è viva nei quartieri

Tutti gli appuntamenti (salvo diversamente specificato) sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.