5^ Giornata Campionato Serie A: Derby della Madonnina al Milan

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2022 – 18:36

di Salvatore Lanno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2022 – Avvincente e vivace derby tra Milan e Inter! I tifosi di San Siro hanno assistito ad una gara con grandi colpi di scena, o di palla direi! Parte bene la squadra di Inzaghi che si porta in avanti al 21’ con una rasoiata di Brozovic. Il Milan reagisce e inizia la cavalcata verso la rimonta: al 28’ e al 60’ uno strepitoso Leao affonda la difesa nerazzurra. In goal anche Giroud per il tris rossonero. Dzeko per l’inter al 67’ per cambiare le sorti della partita, ma i nerazzurri pagano una gara a tratti opaca e poco grintosa. Esultanza dei tifosi del Milan al triplice fischio finale di Chiffi, che chiude una serata di spettacolo alla scala del calcio. Milan batte Inter 3-2.

Grande prestazione nelle altre gare di sabato del Napoli che supera in rimonta la Lazio all’Olimpico e la Fiorentina che frena la Juventus al “Franchi”.