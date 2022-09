APRE DOMANI A MILANO LA CASA DEI VOLONTARI PD. PRESENTI ELETTI E RAPPRESENTANTI DEL PARTITO

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2022 – 18:29

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2022 – La coordinatrice delle volontarie e dei volontari del Partito Democratico, nonché segretaria metropolitana del PD Milanese, Silvia Roggiani inaugurerà domani la “Casa dei Volontari”, un luogo dedicato a tutte le persone che hanno deciso di essere protagoniste in questa campagna elettorale. L’appuntamento con eletti e rappresentanti del partito è alle 18.30 in via Alessandro Astesani 27, fermata della metropolitana Affori FN.

