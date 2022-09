Boom per il Raduno dello Spazzacamino: in 25.000 a Santa Maria Maggiore

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2022 – 21:52

(mi-lorenteggio.com) Santa Maria Maggiore, 4 settembre 2022 – Dopo due anni senza gli uomini neri, Santa Maria Maggiore si è riappropriata dell’ultimo evento che il Covid-19 aveva cancellato dal ricco calendario del capoluogo vigezzino ed il riscontro di pubblico è stato ben al di sopra delle più rosee aspettative.

I disagi non sono mancati, specialmente per le lunghe code che nella mattinata di domenica 4 settembre hanno caratterizzato l’accesso alla Valle Vigezzo: d’altra parte le stima di forze dell’ordine ed organizzatori parlano di circa 25.000 visitatori nella giornata di domenica, con una vera e propria invasione del centro storico di Santa Maria Maggiore.

Le fotografie e i video che stanno già affollando i social parlano chiaro: era fortissimo il desiderio di tornare a vivere una delle manifestazioni storiche del Piemonte e il pubblico ha risposto con un entusiasmo forse mai registrato prima. Moltissimi i visitatori che per la prima volta sono entrati in contatto con il mondo degli

spazzacamini: provenienti da ogni regione italiana, ma non solo, oltre ai vicini di Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta e Svizzera, gruppi organizzati e viaggiatori singoli hanno raggiunto Santa Maria Maggiore da Toscana, Marche, Lazio, Puglia e addirittura dall’Inghilterra e dalla Spagna.

“Siamo stati felicissimi di poter tornare ad organizzare a Santa Maria Maggiore il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, – affermano il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, con il Presidente dell’Associazione Nazionale Spazzacamini, Livio Milani e la Vice Presidente, Anita Hofer – la risposta del pubblico è stata eccezionale ed anche quella degli spazzacamini, che hanno sfilato in oltre 900. Il Raduno si conferma manifestazione in grado di unire popoli, di emozionare e di gridare all’importanza della fratellanza e

della pace. E non vogliamo dimenticare quanto questa manifestazione sia ancora in grado, alla soglia dei 40 anni di vita, di attirare un pubblico numerosissimo e di valorizzare il nostro territorio. Un grazie sentito e doveroso alle decine di persone, ai moltissimi volontari che con passione e competenza hanno garantito lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza.”

Domani, lunedì 5 settembre, dopo il grande bagno di folla per le vie di Santa Maria Maggiore, la giornata è dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e degli angoli più affascinanti del territorio da parte deglispazzacamini stranieri e non solo. Le delegazioni quest’anno si ritroveranno ai 1700 metri di altitudine della Piana di Vigezzo.

