ELEZIONI, SARDONE (LEGA): MINISTERO INNOVAZIONE A MILANO SEGNALE PER ITALIA CHE GUARDA AL FUTURO

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2022 – 18:27

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2022 – “Bene ha fatto Matteo Salvini a proporre un ministero per l’intelligenza artificiale, l’innovazione e la digitalizzazione con sede a Milano, dove ci sono i brevetti e le grandi sedi. Milano deve avere l’ambizione di porsi come città delle innovazioni e come locomotiva per un’Italia che guarda al futuro con serietà e lungimiranza. Purtroppo con la sinistra al Governo e con Sala in Comune, Milano ha perso tante occasioni ed è stata spettatrice di scelte prese altrove: penso per esempio alla sconfitta per la Agenzia europea del farmaco e non vedo grande sostegno sul nuovo obiettivo di portare il Tribunale europeo dei brevetti in città. Con il centrodestra al governo Milano tornerà a essere centrale e protagonista dei cambiamenti” Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano.