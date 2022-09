Festa di Basiglio da venerdì 9 a domenica 11 settembre – IL PROGRAMMA

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2022 – 7:52

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 4 settembre 2022 – Tre giorni di appuntamenti in piazza, da venerdì 9 a domenica 11 settembre: è la tradizionale Festa di Basiglio, dedicata alle patrone Sant’Agata e Santa Eurosia, che

quest’anno torna con un ricco programma dopo la sospensione del 2020 e l’edizione ridotta del 2021 dettate dall’emergenza sanitaria.

«Come amministrazione comunale – spiega il sindaco Lidia Reale – ci auguriamo che tutti i nostri concittadini e gli ospiti che verranno a farci visita possano riscoprire il piacere di ritrovarsi insieme in quello che è sempre stato uno degli appuntamenti più significativi dell’anno per la comunità basigliese, al quale collaborano e partecipano attivamente tutte le realtà cittadine. Seppure con la dovuta attenzione – conclude il sindaco – sarà un’occasione di incontro al termine delle vacanze estive, un ritorno alla condivisione all’inizio della nuova stagione scolastica e lavorativa, oltre che una riscoperta della nostra identità».

IL PROGRAMMA

L’edizione 2022 coinvolgerà come di consueto tutto il territorio comunale, a partire dal centro storicoe dal Borgo di Vione, per arrivare a piazza Leonardo da Vinci e al Campone di Milano3, fino agli Orti Comunali di Milano3 City.

Tutti i giorni

Dal pomeriggio del venerdì sino al termine della festa la domenica sera, il centro storico sarà animato dagli stand del mercatino dell’artigianato, da quelli delle associazioni cittadine e dai tavoli allestiti per la cena in piazza; a Palazzo Albertario si potrà visitare la mostra di pittura allestita dall’Associazione Pittori di Basiglio, mentre al Parco Giochi Vione si potranno sperimentare numerose attività sportive, con tornei, open day di varie discipline e divertenti “Aperiparco”.

Sabato e domenica

Durante le giornate di sabato e domenica tutto il territorio del comune sarà teatro di eventi e attrazioni, fra cui la novità dell’edizione 2022: “Agrienduro Moto e Natura”, un emozionante circuito di moto elettriche per bambini e adulti allestito al Campone di Milano3. Non mancheranno i laboratori creativi a cura della “Biblioteca fuori di sé”, ospitati al Campone di Milano3 e in piazza Monsignor Rossi, dove saranno presenti anche i “Giochi di una volta in legno” a cura dell’associazione Culturale e Artigiana Il Tarlo. A Milano3 City gli ortisti apriranno le porte dei loro Orti Comunali per una visita guidata e

l’aperitivo “L’Orto nel bicchiere e non solo…” organizzato dall’Associazione El verzee de Basei, mentre piazza Leonardo da Vinci accoglierà l’esposizione delle iconiche auto 500 vintage per il 3° “Nocinquinonoparty”. Un viaggio nell’arte e nella storia del territorio si potrà compiere nel suggestivo Borgo Vione, che aprirà le porte dell’antica Chiesa di San Bernardo per mettere in mostra i suoi capolavori cinquecenteschi. La domenica mattina la Messa Solenne e la processione con le reliquie della patrona Sant’Agata accompagnerà la comunità sino alla tradizionale “Risottata” da gustare incompagnia. Al pomeriggio spazio alle esperienze a contatto con la natura a Cascina Penati, con i laboratori sulle api dell’Apicoltura Tessera e le attività di conoscenza degli animali dell’Associazione

Asino Anch’io.

Le serate

Le tre serate della manifestazione saranno caratterizzate dallo spettacolo di cabaret del venerdì sera, con Maria Pia Timo e Giancarlo Barbara; il sabato musica dal vivo con la band 7S8 e a seguire il dj set di Dj Mattia Tricarico; la domenica sarà invece all’insegna della danza, con l’esibizione di danze ottocentesche a cura del Circolo della Società di Danza di Milano e con l’allegria travolgente della pizzica proposta da “Quelli della Taranta”.