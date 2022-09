Rho. Vetrina dello Sport, sabato 10 settembre – piazza Visconti dalle 10 alle 19

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2022 – 8:02

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 settembre 2022 – Rho è una città ricca di società sportive. Sabato 10 settembre, dalle 10 alle 19, in piazza Visconti saranno presenti i gazebo di 29 realtà pronte a informare cittadini di ogni età, ma soprattutto i più giovani, sulle diverse discipline che si possono praticare sul territorio.

Come accade ormai da qualche anno, la “Vetrina dello Sport” consente di fornire indicazioni su corsi, orari, costi e di rispondere a tutti i dubbi di ragazzi e genitori. Riprendono, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid-19, anche le dimostrazioni dal vivo, grazie alla presenza nel cuore della piazza di un katami su cui gli atleti potranno esibirsi.

Si alterneranno nell’arco della giornata dodici società, con a disposizione mezz’ora ciascuna: dal ciclismo al calcio, da danza e fitness allo skating, dalla ginnastica al judo. E poi ancora scherma, tennis, pattinaggio, cheerleading. Non mancheranno indicazioni su basket, pallavolo, rugby. E alcuni gruppi proporranno dei video per mostrare alle famiglie interessate come si svolgono gli allenamenti nelle loro sedi.

Dalle 7 e fino alla fine della manifestazione, su piazza Visconti non sarà consentita la sosta dei veicoli. L’organizzazione dell’evento è a cura delle associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa, insieme con la Consulta Cittadina dello Sport e l’Assessorato allo Sport.