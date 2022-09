SAN SIRO E BAGGIO. CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI CON “UNA COMUNITÀ ANIMATA”, PROGETTO DEL MUNICIPIO 7 IN COLLABORAZIONE CON HINES

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2022 – 7:59

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 settembre 2022 – Lo scorso due settembre, gli educatori di Equa Cooperativa Sociale sono tornati oggi in Piazza Segesta ad animare le giornate di fine estate dei ragazzi dei quartieri di San Siro e Baggio con il settimo appuntamento dell’iniziativa “Una comunità animata”, progetto promosso da Municipio 7 in collaborazione con Hines, player a livello globale attivo nel real estate, e con il patrocinio del Comune di Milano, ideato da Equa Cooperativa Sociale, società no profit che da oltre trent’anni progetta servizi educativi, socio-assistenziali e di accoglienza nel territorio del Comune di Milano e hinterland.

Dopo gli appuntamenti che nel mese di luglio hanno visto la partecipazione di centinaia di ragazzi, gli educatori specializzati in animazione di comunità di SPLuF – Spazio Pedagogico Ludico Formativo, area ludica di Equa Cooperativa Sociale, continueranno fino a metà settembre a proporre ai ragazzi del Municipio 7 eventi ludici e laboratori di cura degli spazi pubblici attraverso azioni mirate al rispetto del verde, oltre ad attività finalizzate a sperimentare l’uso di fonti di energia rinnovabile.

Il progetto “Una comunità animata” rientra in perfetta continuità con le attività che da un anno Hines organizza in collaborazione con il Municipio 7, il Comune di Milano e alcuni istituti scolastici del Municipio 7, attraverso l’iniziativa “Progetto Scuole”, finalizzate a promuovere le tematiche di sostenibilità sociale e ambientale tra i più giovani. Il progetto è parte di un più ampio programma di attivazioni a livello di comunità locale che vedono impegnata Hines a favorire lo sviluppo di un senso civico più consapevole nelle nuove generazioni, a partire dai giovani studenti delle scuole primarie, attraverso l’ideazione di percorsi educativi sperimentali, pensati anche per stimolare la creatività dei ragazzi.

Questi i prossimi appuntamenti in calendario per il mese di settembre:

venerdì 9 settembre 2022 / 9:00-13:00 Piazza Segesta

mercoledì 14 settembre / 9:00-13:00 Via Quarti

venerdì 16 settembre 2022 / 9:00-13:00 Piazza Segesta

Tre le iniziative in cui si articola il programma delle attività proposte dagli educatori di Equa Cooperativa Sociale:

• Il ludobus – un bus speciale che trasporterà i giochi, in parte autocostruiti e in parte acquistati, con i quali verrà allestito lo spazio urbano circostante. I giochi vanno da rompicapo di legno alle costruzioni per i più piccoli, dai giochi di movimento fino quelli che provengono dalle più diverse culture;

• Laboratori di costruzioni di Kit Strampaludici – in contemporanea all’attività del Ludobus, gli operatori di SPLuF allestiranno dei laboratori aperti a tutte le fasce di età per la costruzione di “Kit Strampaludici”, ovvero giochi di diverse tradizioni realizzati dai bambini ai laboratori con materiali naturali, di recupero o reinventando la funzione di oggetti d’uso quotidiano;

• Laboratori di approccio all’uso delle fonti rinnovabili – la Solar Consolle – tutti i partecipanti ai laboratori potranno contribuire all’assemblaggio di una Solar Consolle, un vero e proprio impianto fotovoltaico “stand alone” capace di alimentare diversi tipi di devices (tablet, smartphone case audio), imparando così ad utilizzare piccoli pannelli fotovoltaici per progettare sistemi di alimentazione per produrre musica all’aperto, senza il bisogno di allacci alla corrente e con l’utilizzo dell’energia solare.