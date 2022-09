Air Show del Garda: anche le Frecce Tricolori a Desenzano del Garda

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2022 – 21:10

(mi-lorenteggio.com) Desenzano del Garda, 5 settembre 2022 – Il 9 e 10 settembre 2022 l’amministrazione comunale di Desenzano del Garda vi da il benvenuto all’Air Show del Garda 2022 totalmente gratuito. Ecco le informazioni essenziali per partecipare all’evento gratuito più importante del Lago di Garda . L’area rossa sarà resa pedonale dopo le ore 9,00 e le strade in rosso saranno destinate al solo passaggio pedonale e ad eventuali mezzi di soccorso sin dal mattino presto. Le strade in verde consentiranno di raggiungere i parcheggi e saranno aperte alla circolazione del traffico esterno. Eccezioni saranno fatte per mezzi militari, mezzi autorizzati e residenti. I grandi parcheggi sono stati adibiti con distanze medie di 500 metri dalle spiagge. Divieto di navigazione e sorvolo durante l’Airshow dalle ore 10,00.

Orari definitivi Airshow

Venerdì 9 SETTEMBRE PROVE

HH 139 ELICOTTERO AM PER DMOSTRAZIONE SOCCORSO 10:40 – 11:05

ULTRALEGGERO ANFIBIO DIMOSTRAZIONE 11:05 – 11:15

PITTS SPECIAL – BIPLANO ACRO 11:15 – 11:25

FORMAZIONE LEGEND 11:25 – 11:35

CAP 231 AEREO ACROBATICO 11:35 – 11:45

FORMAZIONE 9 TORNADO 11:45 – 11:55

FRECCE TRICOLORI 12:00 – 12:25

Sabato 10 SETTEMBRE

ore 10,30 Inizio spettacolo Aereo:

HH 139 ELICOTTERO AM PER DMOSTRAZIONE SOCCORSO 10:40 – 11:05

ULTRALEGGERO ANFIBIO DIMOSTRAZIONE 11:05 – 11:15

PITTS SPECIAL – BIPLANO ACRO 11:15 – 11:25

FORMAZIONE LEGEND 11:25 – 11:35

CAP 231 AEREO ACROBATICO 11:35 – 11:45

FORMAZIONE 9 TORNADO 11:45 – 11:55

FRECCE TRICOLORI 12:00 – 12:25

La partecipazione delle Frecce Tricolori è a titolo gratuito.

Sempre l’11 settembre, le Frecce Tricolori sorvoleranno Monza (MB), in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, e Lovere (BG), in occasione del Memorial Stoppani.