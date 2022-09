ELEZIONI. “DALLA PARTE GIUSTA”: GIUSEPPE CONTE A MILANO, MARTEDÌ 6 E MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2022 – 16:29

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2022 – Giuseppe Conte a Milano martedì 6 e mercoledì 7 settembre. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle incontrerà i milanesi nel tardo pomeriggio di martedì, dalle 19.00, in Corso Garibaldi (angolo Largo La Foppa). Nell’occasione sarà allestito un punto stampa.

Dalle ore 21.00, l’ex presidente del Consiglio prenderà parte all’evento organizzato presso Fondazione Feltrinelli (le eventuali richieste di accredito saranno gestite direttamente dalla Fondazione).

Il giorno seguente Conte, che è candidato come capolista nei collegi plurinominali del capoluogo lombardo, sarà a Baggio presso il mercato di via Bentivoglio, dalle ore 10.00. Anche in questa circostanza è previsto un punto stampa.

Ad accompagnare il leader di Movimento Cinque Stelle saranno i candidati lombardi alle prossime elezioni politiche.

