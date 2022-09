Giornata mondiale della fisioterapia, l’evento Aifi a Roma al Senato

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2022 – 16:37

In programma l’8 settembre, il tema: ‘Pnrr, dm77 e malattie osteoarticolari’

(mi-lorenteggio.com) Roma, 5 settembre 2022 – L’Associazione Italiana di Fisioterapia, in collaborazione con la Commissione d’Albo Nazionale dei Fisioterapisti (in seno alla Federazione degli Ordini Tsrm e Pstrp), in occasione dell’8 settembre, Giornata mondiale della Fisioterapia 2022 (dedicata all’Osteoartrosi), organizza, dalle ore 10 alle 13, presso la sede del Senato presso Palazzo Giustiniani (via della Dogana Vecchia 29) a Roma, un evento istituzionale sul tema

‘Pnrr e Dm77. Artrosi e malattie reumatiche nei nuovi modelli di Assistenza Territoriale: il contributo della Fisioterapia’.

Parteciperanno: Simone Cecchetto presidente Aifi, Piero Ferrante presidente Commissione d’Albo Nazionale Fisioterapisti, Annamaria Parente presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, Paola Boldrini vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, Beatrice Lorenzin già ministro della Salute e promotrice della Legge 3/2018 (riforma degli Ordini professionali in sanità), Elena Carnevali componente della XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati e fisioterapista, Domenico Mantoan direttore generale Agenas, Teresa Calandra presidente Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Daniela Marotto presidente Collegio Reumatologi Italiani-Crei, Antonella Celano presidente Apmarr, Lucia Marotta presidente Animass. E’ previsto un saluto introduttivo del ministro della Salute, Roberto Speranza.

