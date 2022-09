Liz Truss diventerà il prossimo Primo Ministro del Regno Unito dopo aver vinto la gara conservatrice

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2022 – 21:25

Il Partito conservatore britannico sceglie Liz Truss come leader, innescando l’inizio di un passaggio di consegne da Boris Johnson

(mi-lorenteggio.com) Londra, 5 settembre 2022 – Il segretario agli esteri Liz Truss è stato nominato leader del Partito conservatore al governo, prendendo il potere come prossimo primo ministro britannico in un momento in cui il paese deve affrontare una crisi del costo della vita, problemi industriali e una recessione.

Dopo settimane, la competizione per la leadership del partito, che ha contrapposto Truss a Rishi Sunak, un ex ministro delle finanze, l’annuncio di lunedì ha innescato l’inizio di un passaggio di consegne da parte di Boris Johnson.

Johnson è stato costretto ad annunciare le sue dimissioni a luglio dopo mesi di scandalo e martedì si recherà in Scozia per incontrare la regina Elisabetta per presentare ufficialmente le sue dimissioni. Redazione