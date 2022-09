Lungolago di Lovere SORVOLO DELLE FRECCE TRICOLORI in memoria del Comandante Mario Stoppani l’11 settembre 2022

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2022 – 21:09

(mi-lorenteggio.com) Lovere, 5 settembre 2022 – Dopo l’Air Garda Show, le Frecce Tricolori sorvoleranno Lovere e il territorio in occasione del Memorial Stoppani.

SABATO 10 SETTEMBRE 2022

Ore 10.00 | Sala Polifunzionale Centro Civico Don Benedetti, Marone

Presentazione progetto Idrosuperficie Marone

Ore 11.00 | Acque antistanti lungolago di Marone

Dimostrazione operativa di ammaraggio idrovolanti

Dalle ore 12.00 fino a termine manifestazione | Lungolago di Lovere

Raduno di idrovolanti: sotto l’ala di Stoppani

Ore 13.00 – 18.30 | Loc. Darsena – Pisogne

Festival degli Aquiloni con Associazioni Teste per Aria

Ore 16.30 | Sala degli Affreschi dell’Accademia Tadini – Lovere

Convegno: “D’Annunzio e Stoppani: una amicizia volante”

Ore 19.00 alle 21.00 | Loc. Bersaglio – Costa Volpino

Voli vincolati in mongolfiera

Ore 20.45 | Auditorium Caduti del Lavoro – Costa Volpino

Serata in collaborazione con Sapiens Festival 2022

Ilaria Zilioli – Avvocato dell’ESA – (European Space Agency)

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Ore 9.15 | Ritrovo in Piazzale Aldo Moro di fronte al Municipio – Lovere

Formazione Corteo

Ore 9.45 | Piazzale Aldo Moro – Lovere

Partenza corteo, deposizione corona presso la targa commemorativa della casa natale di Mario Stoppani. Presta servizio la Fanfara della 1ª Regione Aerea di Milano

Ore 10.00 | Piazzale Marinai d’Italia – Lovere

Alzabandiera, deposizione e benedizione corona al monumento dei Marinai d’Italia e

discorsi ufficiali. Sorvolo dell’elicottero Elimast con bandiera tricolore

Ore 11.00 | Lungolago Mario Stoppani – Lovere

Presentazione dell’Idrosuperficie Mario Stoppani e a seguire dimostrazione operativa di ammaraggio idrovolanti

Ore 11.30 | Lungolago – Lovere

Volo dimostrativo del modello radiocomandato in grande scala del CANT Z.501

Ore 13.00 – 18.30 | Loc. Darsena – Pisogne

Festival degli Aquiloni con Associazione Teste per Aria

Ore 14.00 | Lungolago – Lovere

Esercitazione di Protezione Civile Nautica con Drone

a cura dell’Associazione Paracadutisti Bergamo Nucleo Protezione Civile

Ore 14.30 | Lungolago – Lovere

Dimostrazione di volo pratica delle tecniche di pilotaggio in contatto radio con l’istruttore e il pilota a cura della Scuola di Volo Vittoria Alata

Ore 15.00

Lungolago – Lovere

SORVOLO DELLE FRECCE TRICOLORI

in memoria del Comandante Mario Stoppani

Durante il Memorial Stoppani sarà possibile ammirare le bellezze di Lovere e del Lago d’Iseo dall’elicottero grazie ad Elimast e la mongolfiera di Volandia.

mongolfiera

COSTA VOLPINO: VOLI VINCOLATI IN MONGOLFIERA

Sabato 10/09 dalle 19.00 alle 21.00

Domenica 11/09 dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 19.00 alle 21.00

Partenza: Costa Volpino Località Bersaglio

Costo adulti Euro 10,00 | Ridotto Euro 5,00 fino a 12 anni

PRENOTAZIONE IMBARCO PRIORITARIO

PISOGNE: VOLI IN ELICOTTERO

Domenica 11/09 dalle 10.00 alle 18.00

Partenza: Pisogne X BEACH

Costo Euro 50,00 per un volo sull’Alto Sebino

PRENOTAZIONE ONLINE oppure presentandosi allo stand Elimast presso X BEACH durante gli orari di volo

PISOGNE: FESTIVAL DEGLI AQUILONI

a cura dell’Associazione Teste per Aria

Sabato 10/09 e Domenica 11/09 dalle 13.00 alle 18.30

Pisogne Località Darsena, Ingresso libero

volo in idrovolante

VOLI IN IDROVOLANTE CON “VOLI DI MARE”

Sabato 10/09 dalle 16.00 alle 19.00

Domenica 11/09 dalle 9.30 alle 14.00

Imbarco: Lovere Parco Marinai d’Italia

Costo Euro 80,00 per 20 minuti di volo sull’Alto Sebino

PRENOTAZIONE ONLINE

volandia

STAND VOLANDIA E MONGOLFIERA A TERRA PER BAMBINI

Sabato 10/09 dalle 16.00 alle 19.00

Domenica 11/09 dalle 9.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 18.00

Stand Volandia Museo del Volo: Lovere Parco Marinai d’Italia

Ingresso libero per bambini

routa panoramica

RUOTA PANORAMICA

Altezza 25 metri

Dal 29/07 all’11/09 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 00.00

Lovere Porto Turistico

Costo adulti Euro 6,00 | Ridotto Euro 4,00 fino a 12 anni

Iniziativa di As.Ar.Co. in collaborazione con L’Ora S.r.l.

Il comitato organizzatore: ASD Comandande Mario Stoppani, Comune di Lovere, Comune di Pisogne, Comune di Costa Volpino, Aeroclub di Sondrio e Autorità di Bacino Lacuale Dei Laghi D’Iseo Endine E Moro.