Ritorno dal vivo de La Festa de Il Fatto Quotidiano, dal 9 all’11 settembre a Roma alla Casa del Jazz

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2022 – 16:34

(mi-lorenteggio.com) Roma, 5 settembre 2022 – Riparte dal vivo dopo due edizioni in live streaming la Festa del Fatto Quotidiano organizzata da SEIF (Società Editoriale Il Fatto) che, per l’occasione, si terrà a Roma alla Casa del Jazz. Con il motto “Rincominciamo da te”, i giornalisti incontrano di nuovo il pubblico rivolgendosi a lettori e abbonati che potranno partecipare all’evento per seguire diversi panel e spettacoli.

Per Cinzia Monteverdi, Presidente e AD di SEIF, “Ci entusiasma poter tornare a festeggiare il consueto appuntamento annuale della Festa del Fatto dal vivo. Per due anni abbiamo portato avanti un format che ci ha comunque permesso di realizzare una manifestazione con momenti di dibattito su temi cruciali nel nostro Paese. Quest’anno torniamo in presenza in una nuova sede, a Roma, con un evento che ci consente di creare dialogo e confronto fra personalità politiche, culturali e del mondo dell’informazione”.

Durante i tre giorni dell’evento Silvia D’Onghia e David Perluigi presenteranno incontri e dibattiti su politica, informazione, attualità, economia, e non mancheranno inoltre spettacoli di musica e intrattenimento. Al centro delle tavole rotonde anche tematiche attuali come ambiente, transizione ecologica e aiuti umanitari con la presentazione di ‘Fuga ad Alcatraz’, una storia di accoglienza nel progetto patrocinato dalla Fondazione il Fatto Quotidiano.

Ad aprire la Festa alle 17:00 di venerdì 9 settembre un dibattito su televisione, guerra ed elezioni, condotto dai giornalisti Enrico Mentana, Paolo Del Debbio, Bianca Berlinguer e Antonio Padellaro. A seguire l’intervista di Claudia Rossi e Marco Travaglio a Ornella Vanoni e alle 21:30 il concerto ‘Alice canta Battiato’ con Carlo Guaitoli al pianoforte. A chiusura della kermesse, l’11 settembre alle 21:00 l’intervista a Virginia Raffaele, che si racconterà ad Alessandro Ferrucci e Marco Travaglio.

Tutti gli incontri e i dibattiti sono a ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti, mentre per accrediti stampa è possibile inviare richiesta a s.depasquale@ilfattoquotidiano.it indicando: nome, cognome, testata editoriale. Allegare documento d’identità e tesserino professionale.

Redazione