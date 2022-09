ViviZibidoSanGiacomo2022: la rassegna al via sabato 10 settembre

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2022 – 16:42

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 5 settembre 2022 – La Rassegna #ViviZibidoSanGiacomo 2022 partira sabato 10 settembre alle ore 16.00 presso il Cortile della Scuola Primaria di via Quasimodo 47, con la consegna delle Borse di Studio in memoria di Angela Vaccariello e l’inaugurazione dei giochi su asfalto del progetto del Bilancio Partecipativo 2021 “Giocando s’impara”.

Dalle ore 18.00 presso il Cortile dell’Atelier del Maestro Carlo Montana in Largo Garibaldi 7, il live recital “I miei poeti rock” di Vincenzo Constantino che si concluderà con la visita all’a telier di Carlo Montana, che ha curato le illustrazioni del libro, e un aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale.

Gli appuntamenti proseguono domenica 11 con una giornata all’insegna dello sport e del divertimento: al Lago Mulino, a partire dalle 15, navigazione con Dragon Boat e spettacolo per i più piccoli.

Il programma completo è a questo link https://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/export/sites/default/allegati/news/2022/VIVIZIBI-LIBRICINO-2022-6.pdf

Redazione