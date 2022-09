CONCERTO JOVA BEACH PARTY ALL’AEROPORTO DI BRESSO: I VARCHI, COME ARRIVARE E NOTIZIE UTILI

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2022 – 14:08

Sintesi delle modifiche alla viabilità e alla sosta, altri provvedimenti ed informazioni utili nei giorni 10 e 11 settembre 2022 in occasione del IL JOVA BEACH PARTY 2022

A BRESSO

è disposta la seguente regolamentazione viaria:

È ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 00:00 di sabato 10 settembre alle ore 05:00 di domenica 11 settembre 2022 (a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi delle Forze di Polizia e di Soccorso ed eventuali autorizzati) lungo tutto il tratto compreso tra le Vie Grandi, Matteotti, Gramsci sul loro lato verso il parco e via Giancarlo Clerici entrambi i lati;

È ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 07:00 di sabato 10 Settembre alle ore 05:00 di domenica 11 settembre 2022: – su ambo i lati della carreggiata della via XX Settembre;

su ambo i lati della carreggiata della Via Galilei da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

su ambo i lati della carreggiata della via Parco degli Scout da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

su ambo i lati della carreggiata della via Carolina Romani da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

su ambo i lati della via Leopardi;

su ambo i lati della via Baracca;

sul lato ovest delle vie Grandi e Matteotti tra l’incrocio di via Don Minzoni e XXV Aprile

lungo tutto il tratto della via XXV Aprile (lato numeri dispari) da riservare alla sosta di veicoli autorizzati;

E’ ISTITUITO IL DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO VEICOLARE (a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi delle Forze di Polizia e di Soccorso ed eventuali autorizzati) – opportunamente transennate dalle ore 07:00 di sabato 10 settembre alle ore 03:00 di domenica 11 settembre 2022: – nella semicarreggiata lato parco delle Vie Gramsci, Grandi e Matteotti;

via Carolina Romani lato numeri dispari (lato nord) da riservare ai mezzi di emergenza);

via XX Settembre semicarreggiata da sud verso nord;

via Clerici ambo le direzioni;

E’ ISTITUITA AREA ZTL RISERVATA AI RESIDENTI E DOMICILIATI A BRESSO E PER LIBERO ACCESSO AD ABITAZIONI PRIVATE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI E SERVIZI URGENTI

dalle ore 07:00 di sabato 10 settembre alle ore 03:00 di domenica 11 settembre 2022- nell’area di territorio delimitata da: Via Vittorio Veneto con possibilità di percorrenza libera su entrambi i lati;

Via Gramsci;

Via Matteotti;

Via Grandi

Via XX Settembre;

Il confine di Milano

Il confine di Cusano Milanino

Il confine di Cinisello Balsamo

Via Vittorio Veneto – tratto da via Don Vercesi a Via Don Gnocchi/Papa Giovanni (confine con Milano);

-via Don Vercesi;

-via XX Aprile;

-via Galileo Galilei;

-via C. Romani;

A CINISELLO BALSAMO

Divieto di circolazione dalle ore 23:00 alle ore 02:00, e comunque sino a deflusso totale del pubblico, nelle seguenti vie:

via Per Bresso dal Cavalcavia A4 via Nenni in direzione Bresso;

via Turoldo;

via Gorki, all’intersezione stradale con via Ferri;

viale F. Testi, all’intersezione stradale semaforizzata con via Ferri in direzione sud.

Sarà inoltre sospesa la circolazione della linea 31 dalle ore 12:00 del giorno 10/09/2022.

ATM

Linee 31, 40, Q52, 83, 166, 702, 708, 713, 727, 728 e 783 modificate Dall’inizio del servizio di sabato 10/9:

Linea 83 – corse per Bresso: salta le fermate tra Bresso/via Don Minzoni e via Vittorio Veneto/via Villa

Linea 708: devia e salta le fermate tra via Carducci/via San Francesco D’Assisi a Niguarda Parco Nord. Passa in viale Sarca, via Esperia, via Berbera, via Regno Italico, via Ornato, via Arganini

Linea 783: il servizio è sospeso sull’intera linea

Dalle 12 di sabato 10/9: Linea 31: il servizio è sospeso sull’intera linea

Dalle 22:30 di sabato 10/9: Linea 40: fa servizio come al solito tra Bonola M1 e Quartiere Bruzzano. Non fa servizio tra via Comboni e Parco Nord.

Linea Q52: il servizio è sospeso sull’intera linea

Linea 83: il servizio è sospeso sull’intera linea

Linea 166: le corse in partenza da Zara deviano e saltano le fermate da via Giovanni D’Anzi a via Sormani

Linea 702: devia e salta le fermate tra viale Rinascita/via Casati e via Monte Grappa/viale Casiraghi

Linea 713: fa servizio tra Sesto (Cimitero Vecchio) e Sesto Rondò, non fa servizio tra via Rovani/viale Casiraghi e Bignami M5

Linea 727: devia e salta le fermate tra viale Rinascita/via Casati e via Monte Grappa/via Picardi

Linea 728: fa servizio come al solito tra Cusano e via Stalingrado/via Curiel. Da qui prosegue in via Staligrado e fa capolinea a Sesto FS M1. Non fa servizio tra via Stalingrado/via Curiel e Bignami

COME RAGGIUNGERE IL CONCERTO – ATMI percorsi pedonali stabiliti dalle forze dell’ordine collegano le stazioni della metropolitana più vicine con i 2 varchi d’ingresso.

Per raggiungere l’ingresso di via Clerici (Varco 1):

Stazione M5 di Bignami (servita da ascensori) – circa 10 minuti a piedi

Stazione M1 di Sesto Rondò (non accessibile) – circa 20 minuti a piedi

Stazione M1 di Sesto FS 1° Maggio (servita da ascensori) – circa 30 minuti a piedi

Capolinea Niguarda (Parco Nord) del tram 4 – circa 20 minuti a piedi (la linea è potenziata e incontra la metropolitana M3 alla stazione di Maciachini. I tram sono a pianale ribassato)

Per raggiungere l’ingresso di via Grandi (Varco 2): Stazione ferroviaria di Cormano-Cusano Milanino – circa 30 minuti a piedi

Per rientrare dopo il concerto con la metropolitana e con il tram M5: ultima partenza da Bignami alle ore 2:00

M1: ultima partenza da Sesto Rondò alle ore 1:45

M1: ultima partenza da Sesto 1° Maggio FS alle ore 1:44

Tram 4: ultima partenza da Niguarda (Parco Nord) per Cairoli M1 (piazza Castello) alle ore 1:02

Tram 4: ultima partenza da Niguarda (Parco Nord) per la stazione M3 di Maciachini alle ore 2:13

La stazione di Ponale chiusa alla fine del concerto

Su disposizione della Questura verrà chiusa la stazione M5 di Ponale sul finire del concerto. Uscendo dall’aeroporto, in alternativa usate le stazioni M5 di Bignami e Bicocca.

Parcheggi aperti fino alle 3 di notte

I parcheggi di corrispondenza di Bisceglie M1, Lampugnano M1, Molino Dorino M1, Famagosta M2, Cascina Gobba M2, San Donato M3 e Maciachini M3 restano aperti fino alle 3 di notte.