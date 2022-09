Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2022 – 16:12

(mi-lorenteggio.com) Boltiere, 6 settembre 2022 – Intorno alle ore 15.37, in piazza IV Novembre, un uomo di 70 anni, mentre era in bici, per una dinamica in fase di accertamento, è stato investito. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza e un’automedica.