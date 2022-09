L’Associazione “Amicizia è Vita – A.P.S.! – ETS sostiene l’Hospice di Abbiategrasso

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2022 – 12:26

di Vincenzo Parisi

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 6 settembre 2022 – Domani 7 settembre, con una sobria cerimonia, presso l’Hospice di Abbiategrasso, verrà consegnato un contributo pari a 4.000 (quattromila/00) euro, alla presenza del Primo Cittadino Sindaco Dott. Cesare Francesco Nai e della stampa locale.

L’importo devoluto a favore dell’Hospice di Abbiategraso, è il frutto dell’intenso lavoro di promozione sociale che l’Associazione “Amicizia è Vita – A.P.S.” – ETS ha profuso nei mesi di maggio e giugno, con l’organizzazione dello spettacolo “… e quindi uscimmo a riveder le stelle”, presentato lo scorso 9 giugno presso il Teatro Nuovo di Magenta; l’APS, presieduta da Consuelo Lara Busti, ha infatti potuto raccogliere, anche con il contributo dei soci fondatori, questo straordinario importo.



Un risultato sorprendente se si considera che “Amicizia è Vita – A.P.S.” – ETS, è nata da pochi mesi; ufficialmente costituita il 18 marzo 2022, è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) con Decreto Dirigenziale n. 4633 del 22/06/2022 dell’Ufficio Regionale del RUNTS di Regione Lombardia e nel Registro delle Associazioni del Comune di Abbiategrasso con determinazione dirigenziale N. 538 del 23/06/2022.



Questa è stata la prima iniziativa messa in campo dall’Associazione, a cui, si spera, ne seguiranno tante altre (la prossima è organizzata per il 19/09/2022 in Piazza Castello ad Abbiategrasso con il “Memorial Giulio Grolla e Salvatore Fugazzi”, organizzato col Patrocinio del Comune di Abbiategrasso in collaborazione col Club “Volanti Gloriosi Lombardi”, il cui ricavato sarà devoluto all’ANFFAS di Abbiategrasso), a favore di Enti ed associazioni locali e non, che si occupano di persone meno fortunate e bisognose.



Nel corso della serata, infatti, hanno presenziato allo spettacolo di danza oltre 250 spettatori che hanno così contribuito alla raccolta di fondi a favore dell’Hospice.

L’A.P.S., acronimo di Associazione di Promozione Sociale, è nata proprio con la finalità di promuovere eventi e iniziative sul territorio che possano da un lato animare la comunità locale e dall’altro sostenere le Associazioni che, come l’Hospice ed ANFFAS, offrono servizi socio-sanitari e assistenza nella zona.

L’Hospice di Abbiategrasso, dal canto suo, ha già ringraziato sentitamente tutti i soci fondatori e tutto lo staff dell’Associazione che, con impegno ed abnegazione, hanno contribuito alla realizzazione della serata.

Il contributo devoluto e ricevuto andrà a beneficio dei numerosi malati inguaribili che il Centro di via Dei Mille assiste annualmente.

