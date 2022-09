Rho. Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio e pronto soccorso: aperto parcheggio da 860 posti con navetta gratuita

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2022 – 16:31

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 settembre 2022 – Il nuovo pronto soccorso unificato dell’Istituto Galeazzi e dell’Istituto Sant’Ambrogio è attivo da lunedì 22 agosto in via Cristina Belgioioso 173, nell’ambito dell’area del Milano innovation district. Gli accessi alla nuova struttura ospedaliera sono previsti seguendo la viabilità dei varchi di accesso Cargo 8 e Cargo 10 del sito di Expo Milano 2015.

Per raggiungere la nuova sede con l’auto è ora disponibile anche un nuovo parcheggio in struttura multipiano posto in via Risorgimento, di fronte a via Vigorelli, collegato alla nuova struttura sanitaria tramite un servizio di navetta gratuita, organizzato dall’ospedale stesso.

La navetta fa capolinea al parcheggio multipiano, fa tappa al parcheggio di interscambio della stazione ferroviaria e della M1 Rho Fiera Milano e raggiunge l’ingresso dell’Irccs Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio (dove è anche prevista la sosta taxi).

La navetta gratuita è in funzione tutti i giorni della settimana, dalle ore 6 alle ore 23 e parte ogni 15 minuti. La frequenza viene potenziata con partenze ogni 10 minuti nelle fasce orarie di punta (dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19).

L’autosilo di via Risorgimento ha una capienza complessiva di 860 posti auto e prevede un pagamento tariffato in base alla durata della sosta.

Al momento la sosta è gratuita, ma si stanno definendo le modalità operative per la riscossione della tariffazione. I cittadini residenti a Rho potranno fruire di uno sconto del 50 per cento sulle tariffe ordinarie applicate, che verranno comunicate a breve.

L’ospedale è raggiungibile in bicicletta e anche a piedi, attraversando il sottopassaggio ferroviario della stazione del Passante e della M1 Rho Fiera Milano.