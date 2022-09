Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2022 – 13:51

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 settembre 2022 – Dal 5 settembre la nuova linea collega la stazione ferroviaria di Monza con l’U-Power Stadium nei giorni di partita: da due ore prima dell’inizio a due ore dopo il termine dell’incontro.

È operata da bus NET, ATM e Autoguidovie.

Fermate

Monza Porta Castello (Stazione F.S.)

Via Mentana/via Piave

Viale Foscolo/via Buonarroti

Viale Foscolo/via Sangalli

Via Tintoretto/piazza Cimitero

Via Tiepolo (Stadio)