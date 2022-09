Trezzano sul Naviglio. Incontri, feste, sagre parrocchiali, esibizioni, tornei e tanto altro nella 52^ edizione dell’Autunno Trezzanese – PROGRAMMA

Ultimo aggiornamento il 6 Settembre 2022 – 15:50

Trezzano sul Naviglio, 6 settembre 2022 – Incontri, feste, sagre parrocchiali, esibizioni, tornei e tanto altro nella 52° edizione dell’Autunno Trezzanese, al via venerdì 9 settembre.

Torna anche quest’anno la grande manifestazione trezzanese organizzata dalla Pro Loco di

Trezzano sul Naviglio con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale e la

collaborazione di associazioni, parrocchie, comitati di quartiere.

La manifestazione, per il sesto anno, si aprirà con il suggestivo Treciano Medioevo Festival al Parco del Centenario con i cortei storici, gli accampamenti, il palio delle contrade e le danze medioevali (da venerdì 9 a domenica 11 settembre).

Tra i tanti eventi, nel primo fine settimana, domenica 11 settembre, si terrà al Parco Gioia

l’inaugurazione del campo da basket, con una nuova decorazione finanziata dall’azienda Berlin

Packaging. L’evento, dalle 9 alle 21 è organizzato da Maxi Sport con la collaborazione della

Trezzano Basket, il Grupifh e We Run The Streets con il torneo 3 contro 3 con giocatori

provenienti da tutta la provincia di Milano, dj set e street food.

Tutto il programma:

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre

Parco del Centenario (Strada per Baggio 1)

6° TRECIANO MEDIOEVO FESTIVAL

venerdì dalle 18.30 alle 22.30

apertura accampamenti medievali, presentazione gonfaloni del Palio delle Contrade, spettacoli,

palio dei Fanciulli, food

sabato dalle 11 alle 22.30

apertura food al parco e accampamenti medievali, scacchi viventi, cortei storici, spettacoli e food,

cena medioevale e spettacolo (per informazioni: prolocotrezzano@gmail.com)

domenica dalle 11 alle 22.30

mercato medievale degli antichi mestieri, accampamento, figuranti, giochi del palio delle contrade,

danze medievali, grande corteo storico, sbandieratori, food al parco, spettacolo finale A cura di Pro

Loco Trezzano e Malastrana eventi senza tempo srl www.trecianomediofestival.it/programma/

Da domenica 11 settembre a domenica 2 ottobre

Parrocchia S. Ambrogio (via IV Novembre)

Comunicazione istituzionale – comunicazione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

FESTA DELLA MADONNNA DEL ROSARIO E DEL CENTENARIO DELLA NASCITA

DI SANTA GIANNA BERETTA MOLLA

Informazioni Segreteria parrocchiale tel. 02 4451105

Domenica 11 settembre

Parco Gioia (via F. Gioia 17)

TORNEI SPORTIVI – dalle 9 alle 22

Torneo basket 3vs3. A cura di ASD Trezzano Basket e GRUPIFH Onlus, con Maxi Sport, Berlin

Packaging, We Run The Streets. Street food e dj set.

Informazioni: info@trezzanobasket.it

Lunedì 12 settembre

Salone del Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

OLTRE LO SPECCHIO – ore 21

Proiezione del docufilm Watermark L’acqua è il bene più prezioso di J. Baichwal e E. Burtynsky.

Informazioni: ecologia@comune.trezzano-sul-naviglio.it tel. 02 48418292

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Mercoledì 14 settembre

Punto Expo (via Vittorio Veneto 30)

CONFERENZA – ore 21

Spazio Fumetti di L. Cantarelli. A cura del Circolo Astrofili Trezzano.

Informazioni: astrofilitrezzano@gmail.com

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Giovedì 15 settembre

Salone del Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

RASSEGNA LETTURA – ore 21

Lettura e discussione sui testi I russi sono matti di P. Nori e Lo spazio bianco di V. Parrella. A cura

dell’associazione IVenticinque e dalla Biblioteca comunale O. Bego, coordinato da C. Cencini.

Informazioni: begobiblioteca@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it tel. 02 4453809

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Venerdì 16 settembre

Parco del Centenario (Strada per Baggio)

SERATA MUSICALE – ore 21

Musica dal vivo presso il bar del parco con raccolta fondi per l’associazione Animal’s Emergency.

Informazioni: info@ristoramente.com

Da venerdì 16 a domenica 25 settembre

Parrocchia San Lorenzo (via G. Negri)

SAGRA DI SAN LORENZO “ACCOGLIAMOCI” E FESTA DELL’ORATORIO

Informazioni: Segreteria parrocchiale tel. 02 4451904

Sabato 17 settembre

Biblioteca delle Storie Infinite (piazza Madre Teresa di Calcutta)

PINOCCHIO – ore 10.30

Presentazione del libro per bambini di C. Lossani in presenza dell’autrice.

Comunicazione istituzionale – comunicazione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

Parco Clivia (via Manzoni 12)

7° GIORNATA DELLO SPORTIVO – dalle 10 alle 18

Con gli stand delle associazioni, esibizioni sportive, giochi e visite guidate alle palestre Salone del

Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

PREMIAZIONI & OPEN DAY – dalle ore 16

Premiazione degli atleti dell’anno 2021/2022

Informazioni: uffsport@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it tel. 02 48418255

OPEN DAY DELLA BIBLIOTECA – dalle 10 alle 18

A cura della Biblioteca comunale O. Bego Informazioni: begobiblioteca@comune.trezzano-sulnaviglio.mi.it tel. 02 4453809

9° TREZZANINO D’ORO – ore 17

Conferimento della benemerenza civica a cura della Pro Loco Trezzano Informazioni:

prolocotrezzano@gmail.com

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Parco del Centenario (Strada per Baggio)

SERATA MUSICALE – ore 21

Musica dal vivo presso il bar del parco.

Informazioni: info@ristoramente.com

Sabato 17 e domenica 18 settembre

Palestra Morona (via Morona)

TORNEI SPORTIVI – dalle 8 di sabato alle 8 di domenica

Con la 12° Night Volley in memoria di Giampaolo Santini

A cura della Polisportiva Trezzano sez. Pallavolo

Informazioni: info@pallavolotrezzano.it

Domenica 18 settembre

Parco del Centro Feste U. Tognazzi (via Castoldi)

RITROVIAMOCI – dalle 10.30 alle 18

Raduno degli animali adottati dal canile di Trezzano sul Naviglio. A cura dell’associazione Animal’s

Emergency.

Informazioni: caniletrezzano@animalemergency.com

Ingresso libero

Lunedì 19 settembre

Piscina comunale (via Di Vittorio)

ISCRIZIONI CORSI COMUNALI

Apertura iscrizioni ai corsi comunali di motoria

Informazioni: trezzano@insportsrl.it – tel. 02 4450156

Salone del Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

OLTRE LO SPECCHIO

Proiezione del film Cattive Acque di T. Haines.

Comunicazione istituzionale – comunicazione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

Informazioni: ecologia@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it 02 48418229

Giovedì 22 settembre

Salone del Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

CINE CONFERENZA – ore 21

Proiezione e discussione del film Dio è donna e si chiama Petrunya di T. Mitevska. A cura

dell’associazione Demetra Donne

Informazioni: demetradonne@fastwebnet.it

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Da giovedì 22 a domenica 25 settembre

Parco del Centenario (Strada per Baggio 1)

MOSTRA – dalle 10 alle 18

Esposizione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole trezzanesi in seguito agli interventi di

educazione ambientale curati dall’associazione Salvambiente.

Informazioni: salvambiente@yahoo.it

Ingresso libero

Venerdì 23 settembre

Scuola Civica di Musica (via Tintoretto 5)

OPEN DAY – dalle ore 18.30

Presentazione dei corsi della scuola Informazioni: csmz@libero.it – tel. 02 48418255

Ingresso libero

Salone del Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

TREZZANO SCRIVE – ore 21

Presentazione del libro Iliade e Odissea in dialetto di W. Moneta in presenza dell’autore.

Informazioni: uffcultura@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it tel. 02 48418255

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Parco del Centenario (Strada per Baggio 1)

OSSERVAZIONE DEL CIELO – ore 21.30

Serata a cura del Circolo Astrofili Trezzano per osservare Saturno e Giove. Informazioni:

astrofilitrezzano@gmail.com

Sabato 24 settembre

Biblioteca delle Storie Infinite (p.zza Madre Teresa di Calcutta)

PREMIAZIONE DEL FOTOLIBRO DELL’ESTATE – ore 16

Informazioni: storieinfinite@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Canile di Trezzano sul Naviglio (via C. Darwin 5)

OPEN DAY – dalle 10 alle 18

Presentazione delle attività.

Informazioni: caniletrezzano@animalemergency.com

Eventi del Fuori Autunno Trezzanese

Comunicazione istituzionale – comunicazione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

Mercoledì 7 settembre

Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

INCONTRO CON L’AUTORE – ore 20.45

Presentazione del libro Cuore di birra di A. Ferrari. A cura di Pro Loco Trezzano, Associazione

IVenticinque e Biblioteca comunale O. Bego.

Informazioni: prolocotrezzano@gmail.com

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sabato 1 e domenica 2 ottobre

Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

FESTA DI ASCOLI SATRIANO – dalle 17

A cura dell’Associazione culturale Ascoli Satriano.

Informazioni: potito.balzano49@gmail.com

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Domenica 2 ottobre

Parco del Centenario (Strada per Baggio 1)

JAZZMI – ore 14/ore16/ore 18

Pomeriggio musicale nell’ambito della prestigiosa rassegna milanese presso il bar del parco (in caso

di maltempo al Salone Morona).

Informazioni: uffcultura@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it 02 48418255

Lunedì 3 ottobre

Salone del Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO – dalle 14.30 alle 16.30

Presentazione dei corsi 2022/2023 dell’Università della Terza Età. A cura di Auser Milano

Informazioni: uffcultura@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it – 02 48418255

Mercoledì 5 ottobre

Salone del Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

DALLE OLIMPIADI ALLA FOTOGRAFIA ASTRONOMICA

Conferenza a cura del Circolo Astrofili Trezzano con F. De Fabiani.

Informazioni: astrofilitrezzano@gmail.com

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Venerdì 7 ottobre

Salone del Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

TREZZANO SCRIVE – ore 21

Presentazione del libro Nife di E. Concardi in presenza dell’autore.

Informazioni: uffcultura@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it tel. 02 48418255

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Sabato 8 ottobre

Salone del Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

CON UN BEL NOME D’AVVENTURA… STORIE DI AMORE E DI LIBERTÀ

Comunicazione istituzionale – comunicazione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

Serata musicale e di lettura sulla Resistenza. A cura di ANPI Trezzano sez. Vera Nardini in

collaborazione con Renato Franchi & Orchestrina Suonatore Jones.

Informazioni: elisabeth.scarpa@libero.it

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Domenica 9 ottobre

Via Di Vittorio (partenza e arrivo)

9° TREZZANOINCORSA – dalle 10 alle 12.30

Evento sportivo per tutti organizzato da Comitato Q.re TR1 e Avis sez. Trezzano s/N e Cusago.

Informazioni e iscrizioni: avistrezzanosn@inwind.it circoloqtr1@gmail.com

Salone del Centro Socio Culturale (via Manzoni 10)

POMERIGGIO DANZANTE – ore 14.30

A cura di Auser Insieme Trezzano. Informazioni: ausertrezzano@gmail.com Ingresso riservato ai

soci