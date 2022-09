Ceriano – I volontari di Villa Rita protagonisti del rilancio

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2022 – 16:30

Un apprezzatissimo pranzo in compagnia in occasione della Festa del paese e poi l’iniziativa “Compiti Insieme” per offrire una opportunità ai bambini di completare i compiti estivi prima del rientro a scuola con l’assistenza di educatori. Due iniziative di successo promosse dal nuovo direttivo di Villa Rita, che da questa estate è al lavoro per rilanciare l’attività sociale dopo un periodo difficile post-pandemia.

“L’evento organizzato a pranzo in occasione della Festa del paese è stato un grande successo, molto apprezzato da tutti i partecipanti” -spiega il presidente Antonio Grasso. “Abbiamo puntato su materie prime di qualità, che insieme al grande impegno dei nostri volontari in cucina ci hanno permesso di offrire a tutti i partecipanti ottimi piatti, che hanno ricevuto il giusto apprezzamento. Dopo il pranzo, sabato sera abbiamo proposto la tradizionale “torta paesana” richiamando ancora tantissima gente, ben oltre le nostre aspettative. E’ stata una giornata davvero molto impegnativa per tutti e ringrazio chi ci ha dato una mano, per un risultato molto apprezzato”. All’inizio di settembre invece, il Centro diurno Villa Rita ha collaborato con l’Amministrazione comunale e con Ecolandia Aps per l’evento “Compiti insieme in Villa Rita” mettendo a calendario quattro mattine in cui bambini e ragazzi della scuola primaria e della secondaria di primo grado hanno potuto ritrovarsi insieme per i compiti.

“L’idea di avvicinare i bambini accompagnati dai nonni era già stata sperimentata nelle scorse settimane e questa iniziativa va nella stessa direzione, oltre che in quella di far conoscere la bellezza del nostro parco Giardinone a tutti i bambini” -aggiunge il presidente Grasso, che annuncia: “Stiamo già lavorando per preparare un appuntamento del pomeriggio in occasione della prossima Festa dei cortili”.