Dall’8 settembre fino al 31 ottobre da Torino a Reggio Calabria un Frecciarossa dedicato al Generale Dalla Chiesa

Ultimo aggiornamento il 7 Settembre 2022 – 21:11

(mi-lorenteggio.com) Roma, 7 settembre 2022 – Un Frecciarossa speciale dedicato alla memoria del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa a 40 anni dal suo brutale assassinio. A promuovere e presentare l’iniziativa mercoledì 7 settembre, alla stazione di Roma Termini, il Gruppo FS con il suo Amministratore Delegato Luigi Ferraris, in una cerimonia alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Teo Luzi. Il Frecciarossa che vede raffigurato sulle fiancate il volto di Carlo Alberto dalla Chiesa, omaggio del Gruppo FS a un simbolo della lotta contro il terrorismo e la mafia, viaggerà dall’8 settembre fino al 31 ottobre da Torino, dove il Generale comandò la storica caserma ‘Pietro Micca’ fino a Reggio Calabria, attraversando così alcuni dei luoghi in cui il Generale ha vissuto e lavorato. Un modo per tenere vivo il suo impegno e il suo sacrificio, a 40 anni dalla strage mafiosa di Via Carini a Palermo dove persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.